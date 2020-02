Polonia- Monti Stołowe

Heuscheuergebirge (Credits Holidu via Pixabay)

Formazioni rocciose spettacolari vi aspettano anche nel Parco Nazionale dei Monti Stołowe, dove le loro forme bizzarre in pietra arenaria e strutture mozzafiato di Table Mountain porteranno i visitatori in un mondo fantastico. Il parco di quasi 64 chilometri quadrati è costituito quasi completamente da foreste, che invitano a lunghe passeggiate. Il punto culminante assoluto del parco nazionale sono le “rocce di funghi” , chiamate così perchè si ergono come funghi di grandi dimensioni nella foresta e intensificano la sensazione di essere in una favola. Inoltre, la città rocciosa e il labirinto di roccia attirano grandi e piccini. Da visitare anche la montagna più alta del parco, la Szczecinek Wielki (919 metri).