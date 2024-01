Polonia, scontro tra Tusk e la destra (sconfitta): a rischio la fiducia

Il governatore della Banca centrale, Adam Glapinski, amico fidato di Kaczynski, sta resistendo agli attacchi - forte di un mandato che scadrà nel 2026 - chiedendo addirittura aiuto alla Banca centrale europea, dopo avere, di fatto, seguito per anni le direttive del governo della destra, fino a tagliare drasticamente i tassi di interesse in piena campagna elettorale, per tentare di dare slancio all’economia, in controtendenza rispetto al mondo intero e, soprattutto senza tenere conto dell’inflazione ancora sopra il 10%.

A respingere l’iniziativa del Parlamento, che intendeva indagare sulla condotta del governatore della Banca centrale - «asservita alla politica della destra», secondo Tusk - è stata ieri la Corte costituzionale, composta in maggioranza da giudici nominati da Legge e Giustizia, a cominciare dalla presidente, Julia Przylebska.

I timori degli investitori

«Sta diventando sempre più chiaro che il rischio politico regnerà sovrano in Polonia nel prossimo futuro», afferma Tatha Ghose, economista senior dei mercati emergenti alla Commerzbank a Londra. «E i mercati - ha aggiunto - non hanno ancora adeguatamente scontato i rischi».

In base a un accordo con la Ue, il governo Tusk deve, entro fine febbraio, modificare le norme polacche per ridare indipendenza alla magistratura e ottenere così il via libera agli aiuti europei per quasi 60 miliardi di euro. Ma la tensione aumenta, mettendo a rischio la credibilità di Varsavia. L’ex premier della destra Mateusz Morawiecki, ora all’opposizione, ha denunciato «una spaventosa svolta negli eventi» chiedendo, paradossalmente, a Bruxelles di intervenire a difesa delle istituzioni democratiche. L’attuale presidente della Camera, il centrista Szymon Holownia, ha parlato di «profonda crisi costituzionale».

Per gli analisti di Unicredit, considerati «i crescenti rischi politici, con le tensioni tra il presidente Duda e il nuovo governo, gli investitori potrebbero rimanere in attesa finché l’incertezza non si risolverà».