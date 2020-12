Polonia, Ungheria e la fragilità dell’Europa

Vediamo ora la debolezza. Morawiecki e Orban avevano usato la minaccia di veto al bilancio europeo per bloccare in realtà la proposta di Regolamento, concordata a maggioranza tra il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo, che vincola l'utilizzo dei fondi europei al rispetto (da parte dei Paesi beneficiari) dei principi dello Stato diritto. Un vincolo ovvio, dato che l'Ue è una comunità di diritto. Non così ovvio per i premier polacco e ungherese che, infatti, guidano Governi impegnati a trasformare i loro Paesi in “democrazie illiberali”. Così, per convincere i due premier a rinunciare al loro veto, il Consiglio europeo ha inserito, nelle Conclusioni, una dichiarazione interpretativa della proposta di Regolamento sullo Stato di diritto che va incontro alle loro richieste (tant'è che entrambi hanno subito twittato “Vittoria!”).

La dichiarazione afferma (Conclusioni, I.2) che il Regolamento sullo stato di diritto «deve essere applicato…nel pieno rispetto… delle identità nazionali degli Stati Membri inerenti alle loro fondamentali strutture politiche e costituzionali» (un modo per riconoscere l'autoritarismo di quei Paesi come loro specificità costituzionale); oppure che il Regolamento sullo Stato di diritto (Conclusioni I.2c) non potrà essere messo in pratica «fino a quando non sarà stato emesso un giudizio da parte della Corte di giustizia europea» (un modo per non disturbare Orban almeno fino alle elezioni ungheresi del 2022). Tale compito di interpretazione di atti legislativi (come il Regolamento sullo Stato di diritto), assunto dal Consiglio europeo, è però estraneo al mandato di quest'ultimo. Secondo l'Art. 15.1 del Trattato sull'Unione Europea (Tue), «il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative». Le funzioni legislative sono infatti competenza del Consiglio dei ministri e del Parlamento europeo, che votano a maggioranza sulle proposte (Regolamenti e Direttive) della Commissione. Contro gli stessi Trattati, dunque, il Consiglio europeo è diventato molto più che l'esecutivo collegiale dell'Ue, entrando nel funzionamento delle altre istituzioni e stabilendo come esse debbano interpretare il proprio ruolo. Nella riunione dell'altro ieri, si è assunto addirittura un compito che spetterebbero alla Corte europea di giustizia, quello di interpretare un comportamento nazionale sulla base di una teoria costituzionale. L'esito è un Consiglio europeo che agisce al di fuori di effettivi ed efficaci “checks and balances” (a chi risponde la collegialità dei capi di Governo per le sue decisioni con implicazioni legislative e giudiziarie?) e che per di più promuove (per dirla con Jean-Guy Giraud) la logica propria dell'organizzazione internazionale all'interno dell'Ue (interpretando come deliberazione all'unanimità l'Art. 15.4 del Tue che prevede genericamente che esso «si pronunci per consenso»).

Insomma, di fronte alla sfida della pandemia, l'Ue ha dimostrato di essere viva e vegeta (ne prendano nota i sovranisti). Il Consiglio europeo ha trovato l'accordo per far partire i programmi ordinari e straordinari con cui ricostruire le nostre economie e investire a favore delle nuove generazioni. Quell'accordo, però, è stato conseguito rinviando la risposta alla domanda che insegue da tempo l'Ue, ovvero (per dirla con Jurgen Habermas) «se è possibile avere regimi illiberali all'interno di un'Unione che vuole essere liberale». Fino a quando possiamo rinviare tale risposta?