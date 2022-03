Poltu Quatu apre la stagione integrando turismo, convegni, eventi e matrimoni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Pronti a inaugurare la nuova stagione turistica. E con un obiettivo: crescere di un quarto rispetto allo scorso anno. Forti delle ristrutturazioni e del nuovo corso, Poltu Quatu si guarda al futuro in positivo. Le prenotazioni sono già aperte e si registrano numeri importanti sia dall’Italia sia dall’estero, seguendo il filone che mette assieme convegnistica, turismo, eventi e matrimoni. È la nuova sfida del borgo affacciato sul mare nel nord est della Sardegna, con tutti i servizi a portata di mano, che si snodano lungo il fiordo naturale di fronte a L’Arcipelago di La Maddalena.

Una destinazione esclusiva tra Baja Sardinia e Porto Cervo, proprio dove nasce la Costa Smeralda, con diverse soluzioni: dal Grand Hotel Poltu Quatu, punto di riferimento per il turismo 5 stelle con 143 camere e suite, ristoranti e bar, piscina e spiaggia, centro congressi, centro benessere e fitness e campi da padel, a The Reserve Poltu Quatu, con i 66 appartamenti ideali per chi cerca una propria dimora in estate, dalla Marina dell’Orso, approdo sicuro per più di 300 imbarcazioni dagli 8 ai 50 metri, a ristoranti e bar.

Loading...

Lo scorso anno, inoltre, sono state totalmente ristrutturate 20 camere e avviato anche un processo di rinnovamento nell'ambito della ristorazione che ha visto il cambio della guida al Tanit Fine Restaurant. Il cammino iniziato nel 2021 con la gestione di Girama Hospitality, e chiuso positivamente nonostante la pandemia, si appresta ad affrontare la stagione 2022 a partire dal 29 aprile. «La nuova gestione a cura di Girama Hospitality è fortemente orientata al riposizionamento di Poltu Quatu come destinazione e come struttura, con tutti i servizi connessi – anticipa Rafael Torres, ceo di Girama Hospitality –. Quest’anno prevediamo un incremento del fatturato generato dalle camere del +25% rispetto al 2021 e del +17% rispetto al 2019 (pre-pandemia)». Il tutto, come sottolinea il manager «grazie all’implementazione di una nuova strategia volta alla disintermediazione».

Proprio grazie a questi elementi il gruppo, prevede «un aumento significativo delle prenotazioni dirette tramite sito pari a +40% rispetto al 2021. Stiamo anche registrando un ritorno del segmento “Mice” (meeting, eventi, gruppi, incentive), praticamente assente nella stagione 2021, con una previsione di circa il 15% del fatturato totale camere». Quest’anno, come sottolinea l’azienda, ci sarà un nuovo chef anche al Grand Hotel Poltu Quatu «con una nuova impostazione per tutti i servizi, menù e proposte per gli ospiti dell’hotel». Rinnovata anche la partnership con il Gambero Rosso per l’Accademia di cucina. Heaven che già gestisce il fitness di Poltu Quatu si occuperà anche della gestione della Spa.