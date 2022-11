Polveri sottili, le soluzioni mangia-smog: dalle pareti con il muschio alle fioriere anti-Pm10

Si tratta, scrive l’azienda nel suo sito di «un tessuto innovativo brevettato, progettato per trattenere e disgregare le particelle nocive presenti nell'aria; una tecnologia alleata della lotta all’inquinamento domestico e atmosferico prodotto da auto, riscaldamento ed emissioni industriali».

Gli arredi urbani anti-smog

In questa direzione vanno anche altre soluzioni che trasformano elementi di arredo urbano in veri e propri strumenti per contrastare lo smog e garantire una migliore qualità dell’aria anche attraverso monitoraggi costanti.

Tra queste iniziative rientrano anche le fioriere antismog, utilizzate per esempio nel centro cittadino di Alessandria e capaci di assorbire Pm10, Pm2,5 e Pm1.

Non meno importanti i pannelli in cemento fotocatalitico capaci di dare origine alla “facciata mangia smog”. È il caso del cemento i.active, tecno di Italcementi, contenente Txactive, il principio attivo fotocatalitico per prodotti cementizi in grado di abbattere gli inquinanti presenti nell’aria. «Italcementi ha cominciato a studiare questo processo nel 1991 cercando di adattarlo al mondo del cemento – fanno sapere dall’azienda –. Dopo varie ricerche, sperimentazioni e prove sul campo, nel 2006 ha lanciato sul mercato “TX Active” il principio fotocatalitico per prodotti cementizi in grado di abbattere gli inquinanti presenti nell’aria».

Una superficie di 1.000 metri quadri realizzata con prodotti a base di TX Active equivale a circa 100 piante caducifoglie e contribuisce a eliminare l’inquinamento provocato da 18/22 veicoli a benzina o 13/16 veicoli diesel (entrambi euro 6). «Italcementi e Calcestruzzi hanno recentemente presentato al Saie di Bologna, la fiera delle costruzioni, un ampliamento di gamma del prodotto per pavimentazioni i.idro Drain il calcestruzzo drenante che rispetta il ciclo naturale dell'acqua preservando la falda acquifera – spiega Sergio Tortelli, sustainable solution manager di Calcestruzzi -. La nuova “versione” contiene in sé il principio attivo TX Active. Grazie a questa soluzione è possibile abbattere naturalmente alcuni inquinanti presenti in atmosfera, come ad esempio gli NOx ottenendo quindi due risultati in termini di sostenibilità: la tutela del ciclo naturale dell'acqua contribuendo a rendere le città più pulite».