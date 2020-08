Pomigliano, è un papirologo il primo candidato sindaco che mette d’accordo Pd e M5S Mentre interviene persino il premier per tentare di sbloccare l’intesa nelle Marche e in Puglia, è il comune campano del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, l’unico laboratorio di alleanza dopo il voto su Rousseau di Manuela Perrone

Gli entusiasti lo chiamano già «laboratorio Pomigliano», gli altri allargano le braccia: «Se questo è il bottino, allora...». Perché finora la candidatura a sindaco di Gianluca Del Mastro nel comune patria del ministro degli Esteri Luigi Di Maio - quasi 40mila abitanti in provincia di Napoli - è la prima e l’unica decisa da Pd e M5S dopo il via libera della base pentastellata su Rousseau alle alleanze «con i partiti tradizionali», salutato con soddisfazione dal governatore dem Nicola Zingaretti. E pazienza, dicono dai vertici pentastellati, se in Puglia e nelle Marche, dove si tenta una trattativa a oltranza in queste ore, l’intesa non si raggiungerà: lo schema di Pomigliano d’Arco «deve essere il modello per il futuro».

Una coalizione larghissima

Qual è lo schema? La trasversalità, risponderebbe Del Mastro, pomiglianese Doc, 46enne docente di papirologia all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, sostenuto da una decina di liste di varia estrazione, che contemplano anche qualche esponente di centrodestra deluso dal sindaco uscente Lello Russo (classe 1939, socialista poi migrato in Fi), bassoliniani, mastelliani e liste civetta che fino a poco tempo fa i pentastellati additavano come il peggiore dei mali della vecchia politica. Una svolta in questo senso c’è. La difende Dario De Falco, amico e fedelissimo di Di Maio, che era il primo nome proposto dal M5S come candidato e che rivendica con fierezza il suo «passo indietro», ufficializzato nella notte di lunedì 17 agosto quando si è trovata l’intesa.

Il ruolo di De Falco, fedelissimo di Di Maio

«È un passo di maturità da parte del M5S», spiega al Sole 24 Ore De Falco, che tanto si è speso sul territorio per tessere la trama dell’alleanza. «Il nostro atteggiamento preclusivo in passato era volto a difenderci, come identità e progetto, da un mondo che non conoscevamo. Adesso che molti di noi si sono fatti le ossa nelle istituzioni e nelle amministrazioni possiamo dire di avere le spalle larghe per sapere che siamo forti abbastanza per non essere diluiti e corrotti da nessuno». A suo avviso, a Pomigliano si è lavorato intorno a una «sensibilità generazionale» che ha portato a «superare gli steccati ideologici e le appartenenze per costruire una squadra di lavoro e progetti condivisi fondati su alcuni valori comuni: la cura dell’ambiente, un welfare rinnovato, lo sviluppo del territorio».

Del Mastro, civico ma vicino al Movimento

Il nome di Del Mastro è stato, per De Falco, quasi la naturale evoluzione: «Qui è conosciuto come un super luminare, ma anche giovane, pragmatico, sorridente. È il punto di riferimento di una generazione. Da qui tutti i passi avanti e tutti i passi indietro, compreso il mio, per il bene della città». Il professore ha accolto l’“incoronazione” con la speranza «di poter assicurare un quinquennio di crescita e un’apertura nazionale e internazionale»: si definisce una «figura civica» rivendicando il suo essere terzo. Ma è certamente vicino ai pentastellati: ai tempi del governo gialloverde l’allora ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli lo volle presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane.

La speranza di strappare la città alla destra

È dunque su questo docente che si concentrano le speranze di strappare l’ex roccaforte del Pci alla destra che l’ha governata nell’ultimo decennio e che nella corsa è rappresentata dalla vicesindaca Elvira Romano, sostenuta da una coalizione civica. Se Del Mastro dovesse farcela, come sperano sia Di Maio sia il segretario locale dei dem, Eduardo Riccio, eletto lo scorso ottobre proprio dopo il passaggio a Iv del suo predecessore, si potrà dire che la sperimentazione ha funzionato.