Pomodoro, Gustarosso e la battaglia del San Marzano “puro” contro le imitazioni

A coltivare i campi dell'agro sarnese nocerino sono contadini che vantano davvero una lunga esperienza: l'età media supera i 70 anni, tanto che il claim del marchio è “Coltivato da nonni italiani”. Alcuni sono diventati delle celebrità, come “zio Vincenzo”, classe 1945, star del New York Times, che ha dedicato alla “truffa” del San Marzano un bellissimo graphic novel, e del documentario sulle eccellenze italiane appena girato per la Cnn da Stanley Tucci. Ma fra i più attivi c'è anche “zio Eduardo” che di anni ne ha 92 e non abbandona i campi.

Intorno all’oro rosso di Sarno la cooperativa dei Ruggiero ha costruito un vero e proprio concept store con una “pomodoria”, frequentata da chef e pizzaioli stellati (uno per tutti, Franco Pepe), dove acquistare o degustare San Marzano in purezza, trasformato in conserve, o accompagnato alla tradizionale pizza napoletana insieme alle varietà di “lucariello” (pomodorino giallo), “crovarese”, “spuncitto”, uniti a scarola, cipollotto nocerino, torzella (cavolo verza) e “friarielli”. C'è anche un bioparco, con tanto di casette per gli insetti impollinatori, e un bed&brekfast le cui stanze prendono il nome dalle tante specie autoctone di pomodoro. Attività che producono in totale circa 7 milioni di fatturato. Compresi i travel tour per i turisti che, dopo aver visitato Napoli, Paestum e la penisola sorrentina, vanno alla ricerca dei luoghi della tipicità enogastronomica, intorno ai quali Paolo Ruggiero è stato capace di costruire un racconto carico di suggestioni.

Ma il valore aggiunto di Gustarosso è la sperimentazione: prima i vasetti di pomodoro all'acqua di mare (purificata e sterilizzata) che sono valsi alla cooperativa l'Oscar Green di Coldiretti, poi gli Orti della musica con il maestro Peppe Vessicchio, direttore d'orchestra e compositore, noto al grande pubblico di Sanremo e della Scala, che nutre i San Marzano, dalle parti aeree della pianta alle radici, con sonate, rondò e altre frequenze armoniche, grazie a una filodiffusione inserita nel terreno. Come è stato, più o meno, per le vacche del Wisconsin che, si è scoperto, producessero più latte ascoltando Mozart. E così anche per il vino (Negroamaro, Grecanico, Barbare d'Asti).

«Io credo che le note di una polifonia siano come elementi chimici con specifiche valenze e che quando i legami sono giustamente rispettati ne viene fuori un composto, una medicina che interagisce con le nostre cellule, con gli atomi da cui siamo costituiti, influenzando le loro funzioni»: è il potere benefico della chimica musicale di Vessicchio, che addirittura trasformerebbe una parte dell'acidità del pomodoro in sapidità. Con i suoi “trattamenti” armonico- naturali (il marchio è Freman), il maestro ristabilisce l'equilibrio armonico dei suoli.

Ma anche dei pelati in bottiglia: a detta di Vessicchio, le molecole del pomodoro sarebbero in grado di percepire le vibrazioni della musica. Se ne sta occupando anche l'istituto di Fisica nucleare del Gran Sasso.