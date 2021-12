Pomodoro da industria, etichetta e tracciabilità per rafforzarsi sul mercato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cavalcare la campagna record di quest’anno (6 milioni di tonnellate raccolte, con un incremento del 17% rispetto allo scorso anno e l'Italia che torna a essere secondo produttore mondiale), affinando una nuova strategia comunicativa che consenta di conquistare nuove fette di mercato, soprattutto tra i giovani. Sullo sfondo le criticità rappresentate dal forte rincaro delle materie prime e dei noli, schizzati fino al 300% in più e il rischio, connesso, di perdere quote di mercato estero, soprattutto negli Usa.

È stato questo il leitmotiv dell'Assemblea Anicav che si è tenuta a Napoli e che si è conclusa con la presentazione del progetto Anicav-Fondazione Umberto Veronesi “Il pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l'ambiente”, finalizzato alla raccolta fondi per l'oncologia pediatrica (quest'anno Fondazione Umberto Veronesi tornerà nelle principali piazze italiane il 23 e 24 aprile 2022 per distribuire il suo prodotto solidale per eccellenza).

L'assemblea si è aperta con il discorso del presidente Marco Serafini, il quale ha ricordato i quattro punti in agenda del tavolo di filiera appena istituito e che, per la prima volta, vede riunita anche la Gdo. Tracciabilità ed etichettatura di origine; rilancio dell'attività interprofessionale; attività promozionali per rilanciare i consumi - come il riconoscimento dell'Igp pomodoro rosso di Napoli, indicato come modello da seguire anche da Alessandro Squeri di Steriltom e presidente dei giovani imprenditori di Federalimentare - i primi tre obiettivi . C'è poi tutto il capitolo delle politiche di sostegno al comparto, con Pac e Pnrr in prima linea.



Sul primo fronte Anicav chiede un allineamento con i sistemi dei nostri competitors Spagna e Portogallo, quanto al secondo punto, l'associazione ritiene prioritario il superamento del gap infrastrutturale del nostro Paese. Prioritario - ricorda il presidente Serafini - il nodo delle infrastrutture irrigue in due areali: quello di Parma-Piacenza e quello relativo alla diga di Occhito.

Durante l’assemblea è stato presentato anche uno studio Swg e Laboratorio Adolescenza, associazione nata con lo scopo di promuovere e diffondere lo studio e la ricerca sugli adolescenti, sui consumi alimentari tra i giovani. Economicità e praticità le principali prerogative riconosciute al pomodoro conservato.