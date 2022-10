Pomodoro da industria, produzione in calo del 10%

Una riflessione meritano le scelte, coraggiose, intraprese dagli agricoltori. «Il pomodoro, che richiede maggiori investimenti iniziali, ha avuto la precedenza rispetto ad altre colture – commentano da Confagricoltura Piacenza – ma i coltivatori cominciamo a chiedersi se valga la pena perseguire un mestiere a scapito della redditività, senza avere i mezzi adeguati e succubi di un sistema che non garantisce neppure l'acqua».

L’incontro del 26 ottobre a Parma sarà l’occasione per presentare un panel di richieste al prossimo Governo. «Per noi rimane di primaria importanza la richiesta all’Autorità nazionale di regolazione per energia reti e ambiente di una revisione del costo di conferimento delle capacità di trasporto di gas naturale (il cosiddetto termine fisso) che impatta in maniera notevole sui costi delle aziende ad alta stagionalità», spiega De Angelis.

«Finora, a parte il posticipo della data ultima di utilizzo del credito a marzo 2023 contenuto nel decreto Aiuti-Ter, non siamo riusciti a ottenere nessun provvedimento a tutela del comparto e delle aziende», prosegue amaro. «Anche le migliori condizioni del credito di imposta previste dal Decreto riguardano esclusivamente i consumi di gas ed elettricità di ottobre e novembre, per cui non potranno portare alcun vantaggio alle nostre imprese», conclude il direttore generale di Anicav.