Pompei ritrova sei affreschi

3' di lettura

Era un fine ritrattista l'autore del frammento di affresco sottratto da Villa San Marco, dimora patrizia dell'Antica Stabiae, attuale Castellammare di Stabia (Napoli), a metà degli anni Settanta. Quel reperto, dal valore inestimabile, è stato ritrovato e restituito insieme ad altri affreschi trafugati dai tombaroli dalle pareti decorate anche di Villa Arianna, dal Nucleo dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Monza. Si tratta di oggetti non inseriti nella banca dati dei beni culturali, e che sarebbero passati negli anni dalle mani di vari antiquari statunitensi, svizzeri e inglesi.

Le indagini

Nel 2012 sono partiti gli accertamenti dei carabinieri del TPC di Napoli, quando nell'ambito di una indagine su un'organizzazione criminale dedita allo scavo clandestino e alla ricettazione di beni archeologici in Italia e all'estero, fu scoperta una buca camuffata da uno strato di lamiere, terra e coltivazioni, che conduceva a uno degli ambienti di una villa romana in località Civita Giuliana, a Pompei. Successivamente le indagini sono passate ai militari monzesi, che hanno trovato e sequestrato i tre affreschi a casa di un professionista lombardo in provincia di Monza e Brianza.

Loading...

La storia

Già a partire dalla metà del Settecento, su decisione di Carlo III, Re di Napoli, furono avviati gli scavi, tra le altre, nelle Ville San Marco e Arianna. Gli affreschi emersi più significativi vennero staccati e opportunamente custoditi, per poi essere collocati nel Museo Nazionale Archeologico di Napoli, dove si trovano oggi. Le Ville furono poi interrate e nuovamente esplorate negli anni Cinquanta e Sessanta, su iniziativa di Libero D'Orsi, cui è dedicato oggi il Museo.

La collaborazione con gli esperti

I beni - la cui autenticità e provenienza sono state accertate grazie alla collaborazione di Domenico Camardo, consulente tecnico della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, anche in merito agli scavi di Civita Giuliana, e dei funzionari del Parco Archeologico di Pompei - sono stati restituiti allo Stato su disposizione del Dipartimento VII della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che ha diretto le indagini. Il procuratore aggiunto Laura Pedio non ha voluto fornire alcuni indizio sull' identità del collezionista che era in possesso dei frammenti archeologici: ''Perché - ha detto - ci stiamo ancora lavorando''. Anche la Procura di Torre Annunziata (Napoli) autrice dell'indagine sulla villa suburbana di Civita Giuliana, a Pompei, mantiene il riserbo assoluto su un nuovo filone di ricerca . ''Un po' per il segreto dell'inchiesta, un po' per scaramanzia'', ha detto il procuratore Nunzio Fragliasso.

La consegna

Alla cerimonia di consegna dei preziosi frammenti d'affreschi, che si è svolta a Castellammare di Stabia, nel Museo Archeologico Nazionale ''Libero d'Orsi'' hanno partecipato il sindaco, Gaetano Cimmino, il Direttore generale dei Musei, Massimo Osanna, il neodirettore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, il generale Roberto Riccardi, Comandante dei Carabinieri Tpc, il maggiore Giampaolo Brasili per il Nucleo Tpc di Napoli, e il Procuratore Aggiunto della Procura di Torre Annunziata, Pierpaolo Filippelli. Simbolica anche la giornata scelta per la cerimonia di restituzione dei frammenti di antiche Ville romane: oggi, infatti si celebra la Giornata dei Musei.