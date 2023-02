Pompei, via alla prima edizione del Premio sulla responsabilità sociale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pompei istituisce un Premio di responsabilità sociale. L'iniziativa è del Club Lions Pompei Host, ed è stata adottata in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'arrivo a Pompei (1872) del Beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Il concorso si pone l'obiettivo di valorizzare le esperienze virtuose in termini di responsabilità sociale, eticità, inclusione e, in generale, di impatto positivo sulla comunità.

Concorso a vocazione internazionale

Il Premio Bartolo Longo verrà assegnato a chi si è particolarmente distinto nel promuovere atti di «religiosità e civiltà, arte e vita, scienza e cultura» (recita il bando) che favoriscono la crescita civile della comunità nella quale vivono e operano. Il concorso, a vocazione internazionale, è rivolto, per i primi due anni, ai cittadini di Campania, Basilicata e Calabria, successivamente verrà esteso al panorama nazionale ed internazionale.

Tre candidature per regione

Saranno i Presidenti dei Lions Club delle regioni coinvolte che invieranno alla Segreteria del Premio le candidature che dovranno pervenire entro l'ultimo sabato del mese di marzo. L'istanza dovrà essere documentata e accompagnata da un breve video di presentazione del candidato. Ciascun club potrà presentare una sola istanza e, ove mai pervengano istanze in numero superiore a tre per ciascuna Regione, si provvederà alla valutazione preventiva trasmettendo alla giuria del Premio una terna di candidature per ciascuna Regione.

La giuria

La Giuria, composta dal Governatore che ne è presidente e da Arcivescovo Prelato del Santuario di Pompei, Sindaco, Direttore del Parco Archeologico di Pompei, presidente del Lions Club di Pompei, entro la data prevista per l'assegnazione provvederà ad individuare – con motivato giudizio – il vincitore del Premio. - Il Segretario Generale del Premio, Monsignor Pietro Caggiano, che presiede ai lavori di preselezione, è membro aggiunto non votante della Giuria del Premio.