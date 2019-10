Pompeo a Di Maio: «Italia sovrana ma la Cina è una minaccia»

Italia quarto fornitore della Cina tra i Paesi europei

Stando ai dati Eurostat riferiti al 2018, l’Italia si conferma quarto fornitore della Cina tra i Paesi europei, con esportazioni pari a 13,2 miliardi di euro (-2,4%). L’aumento delle importazioni ha avuto un impatto determinante sull’aumento sia dell’interscambio sia del deficit commerciale. La crescita delle importazioni italiane (+2,3 miliardi) riguarda in particolare il settore materiali e apparecchiature elettriche (+1,2 miliardi) e, nel dettaglio, l’importazione di apparecchiature telefoniche.

Ed è proprio questo comparto e in particolare il 5G - il nuovo standard per la comunicazione mobile che assicura una velocità di download e upload molto elevata - a essere al centro delle preoccupazioni degli Usa. Preoccupazioni che riguardano il coinvolgimento di Huawei e Zte, colossi delle tlc cinesi, nelle forniture agli operatori, con conseguente possibilità per queste aziende di avere accesso a dati sensibili.

Il nuovo Governo M5S-Pd esercita la Golden Power sul 5G

Il primo Consiglio dei ministri del nuovo esecutivo M5S-Pd ha deciso di ricorrere ai “poteri speciali” del Golden Power sul 5G di Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb e Linkem. Il focus sarà sui fornitori delle reti di nuova generazione tra cui, appunto, i due colossi cinesi. Di Maio ha assicurato Pompeo: «La nuova normativa in Italia - ha sottolineato nella conferenza stampa al termine dell’incontro a Villa Madama - ci rende tra i più avanzati sulla sicurezza in Europa». E ancora: «Siamo alleati degli Usa - ha aggiunto - e condividiamo le preoccupazioni su determinate infrastrutture strategiche come il 5G. Non abbiamo nessuna intenzione di partecipare ad accordi commerciali che possano ledere la nostra sovranità come Stato».

Il pressing di Di Maio per sottoscrivere il Memorandum con la Cina

Ma lo stesso Di Maio nella precedente esperienza di governo con la Lega ha spinto affinchè l’Italia fosse il primo Paese del G7 ad aderire al maxi progetto infrastrutturale cinese della Nuova Via della Seta. Pressing che ha condotto alla firma a fine marzo del Memorandum tra Roma e Pechino, in occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia.