Pompeo: se serve, Trump pronto ad azione militare contro la Turchia

1' di lettura

Donald Trump è «completamente preparato» a un'azione militare contro la Turchia se «necessario». Lo afferma il segretario di Stato, Mike Pompeo, in un'intervista a Cncb, sottolineando comunque che gli Stati Uniti «preriscono la pace alla guerra». «Nel caso in cui un'azione

militare fosse necessaria, il presidente Trump è assolutamente

pronto» dice Pompeo.

Il ritiro dalla Siria e il tradimento dei Curdi

Come ricorda l’emittente statunitense, il presidente Usa è nel mirino di critiche per la sua decisione di ritirare le truppe americane dalla zona settentrionale della Siria, abbandonando gli alleati curdi che avevano dato un contributo decisivo nella guerra contro l’Isis. Il passo indietro di Washington ha dato il via libera all’incursione della Turchia nel paese, con un bilancio quantificato da alcune Ong già a un totale di 120 vittime.

Stati Uniti e Turchia hanno successivamente sottoscritto un accordo di tregua di 120 ore, con l’obiettivo di consentire il deflusso dei civili curdi dalle zone interessate dal conflitto. In quella occasione il capo delle Forze democratiche siriane (Fds), Mazlum Kobani, ha dichiarato che gli Usa hanno ricevuto «garanzie» sul futuro da Washington.