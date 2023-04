Ponte del 1° maggio, a Roma alberghi verso il tutto esaurito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per la festa del 1° maggio a Roma l’arrivo dei turisti supera anche gli ottimi risultati del 25 aprile. Il trend emerge dai dati di Assoturismo Roma e Lazio, l'associazione sindacale del turismo di Roma e del Lazio che raggruppa tutta la filiera. Se per il 25 Aprile c'è stato una occupazione di camere pari all'85%, per il prossimo week end allungato arriviamo al 90-94%. Tra il 29 e il primo maggio sono previsti quasi un milione di turisti nella capitale. Anche per il turismo straniero Roma rimane la meta preferita tra le principali città europee, visitata per la maggiore da tedeschi e americani.

Il meteo aiuta

Complice del boom di visite e soggiorni nelle città d'arte anche il fattore meteorologico, le temperature moderate e in media con la stagione non spingono verso il mare anche se lungo la costa del litorale laziale tornano a popolarsi le seconde case e un tutto esaurito nei ristoranti.Angelo Di Porto, presidente Assoturismo Roma, spiega: «Quello che speravamo si sta avverando ovvero quello di vivere una stagione turistica proficua e soddisfacente per tutta la filiera. Roma si afferma come capitale della bellezza ma anche dell'enogastronomia sempre ricercata dai turisti. L'offerta e la qualità dei servizi turistici privati sta migliorando rispetto agli anni passati»

Effetto concertone

.Poi ci sarà il concertone del primo maggio, anche questo aiuterà le strutture extralberghiere in particolar modo con il turismo giovanissimo. Anche l fa registrare durante i ponti e le festività sempre il tutto esaurito. I turisti scelgono sempre più locali tipici e prodotti della tradizione del territorio. I piatti più gettonati la “cacio e pepe” e la “amatriciana” insieme al carciofo alla giudea.

I rincari

Assoturismo Roma però rimarca il fatto che nonostante le belle notizie delle prenotazioni e del tutto esaurito c'è sempre il problema alberghi chiusi. Ad oggi dopo il covid rimangono chiusi ancora 300 alberghi su 1.200 e sono proprio questi a influire anche sul rialzo dei prezzi delle strutture aperte proprio per la mancanza di strutture. La media per due notti durante il ponte è di 600/700 euro in una struttura 3 stelle

Dal nodo Termini ai pochi taxi

Inoltre c’è il problema del turismo organizzato che fa fatica a trovare hotel per la sistemazione dei gruppi senza segmentazione. È necessario, per Assoturismo, mettere in condizione i privati di poter riaprire le strutture con aiuti e detassazioni per i primi anni. Poi non vanno dimenticati gli annosi temi ventennali irrisolti. Esempio classico il perimetro esterno della stazione Termini da riqualificare, i mezzi pubblici da potenziare e una regolamentazione seria dei taxi che durante le festività sono carenti e in genere i più cari d'Europa dopo Amsterdam, Londra e Stoccolma. Anche il problema della bigliettazione per il Colosseo non è da sottovalutare: per Assoturismo è urgente riaprire una cassa fisica e la regolamentazione della vendita on line. Conclude Di Porto: «È importante fare sistema tra pubblico e privato altrimenti noi imprenditori da soli non ce la possiamo fare».