Ponte del 2 giugno, disagi al rientro per lo sciopero dei lavoratori del trasporto aereo

1' di lettura

Scioperi nel settore aereo domenica 4 giugno. Possibili dunque molti disagi per chi dovrà viaggiare nel giorno che chiude il week end del Ponte del 2 giugno. In larga misura si tratterà di turisti, ma anche di persone che rientrano nelle città dopo essere state nei paesi di origine.

Landini: gli scioperi non si minacciano, si fanno quando è ora

Voli cancellati e in ritardo

Si prevede che la mobilitazione avrà pesanti ripercussioni per i passeggeri, con voli cancellati e in ritardo. Per evitare tensioni in aeroporto, le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti nello sciopero.

I vettori aerei dovrebbero comunque fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004.

Le compagnie coinvolte

L’Enac ha diffuso l’elenco delle compagnie coinvolte e dei voli garantiti, che riguardano i movimenti aerei da e per l'Italia. Oltre ai lavoratori delle imprese di handling, la mobilitazione coinvolgerà i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti (dalle 00:01 alle ore 23:59), il personale di condotta di Air Dolomiti (dalle 00:01 alle 24:00), il personale di terra della compagnia Emirates ( dalle ore 12 alle ore 16) , il personale di Vueling Airlines (dalle 00.01 alle ore 24), il personale di terra della compagnia American Airlines (dalle 12 alle ore 16) e il personale di condotta di Volotea (24 ore).

Astensioni ai centri di controllo

Sempre per domenica 4 giugno sono previste anche due azioni di sciopero a livello locale indette dal sindacato Cobas, una presso il Centro di controllo d'area di Roma e una presso il Centro di controllo d'area di Milano dalle ore 13 alle 17.