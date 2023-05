Ponte del 2 giugno: vincono le destinazioni rivierasche

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Sembrano essere le destinazioni marine le più ricercate in vista del ponte del 2 giugno alla ricerca della prima abbronzatura di stagione. A dirlo le rilevazioni di Trainline preparate in base alle prenotazioni per treni e autobus. Per l’imminente ponte della Festa della Repubblica sarà la destinazione che farà registrare il maggior incremento di viaggiatori con un importante +157% anche grazie alla concomitante Rimini Wellness, la più grande manifestazione al mondo dedicata a fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e sana alimentazione e uno degli eventi più importanti nel calendario della Riviera. Il significativo aumento dei passeggeri non coinvolge solo la Riviera romagnola, ma vede come protagoniste altre destinazioni “sparse” per il Belpaese: Rimini infatti precede di misura Lecce (+153%), Vicenza (+112%) e Napoli (+98%) alla vigilia dei festeggiamenti in piazza per il terzo scudetto. Tra le regioni spicca la Liguria con 3 località (Genova +95%, La Spezia 89% e Ventimiglia +56%) nella top ten oltre alla vicina Nizza al decimo posto, una fermata raggiunta dal Frecciarossa Milano-Parigi. La capitale francese ha registrato un +32% di viaggiatori. Prenotazioni in crescita anche per Salerno (+52%) e Trieste (+48%). I vacanzieri italiani cercano di sfruttare a pieno ogni momento dei giorni di pausa lavorativa: l’orario più popolare per la partenza dal binario è tra le 7 e le 7.59 di mattina e il giorno preferito per partire è proprio venerdì 2 giugno.