Ponte aereo spagnolo che unirà la Sardegna al continente

Il pericolo di un eventuale isolamento è scampato. I collegamenti in regime di continuità territoriale tra gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero verso Roma e Milano saranno assicurati da Volotea. La compagnia spagnola garantirà, per sette mesi, a partire dal 15 ottobre il servizio a tariffe calmierate in cambio di compensazioni economiche.

Il servizio a Volotea per sette mesi

Il vettore iberico, infatti, si è aggiudicato la procedura negoziata avviata dalla Regione per l’assegnazione delle tratte in continuità territoriale, per il periodo necessario a predisporre il nuovo bando internazionale per l’assegnazione delle stesse rotte per un biennio e con una base d’asta di 46 milioni di euro l’anno.

Procedura negoziata e assegnazione

La procedura negoziata è l’ultimo strumento utilizzato in una condizione di emergenza dalla Regione per evitare lo stop ai collegamenti dato che dal 15 ottobre Alitalia (titolare sino al 14 della convenzione in continuità territoriale) non volerà più. Già le scorse settimane la Regione, dopo una serie di interlocuzioni con le istituzioni europee aveva avviato un primo bando in emergenza con undici inviti. A partecipare Volotea e Ita che però sono state escluse. Volotea per documentazione incompleta, Ita, come scritto dalla Regione “per carenza di requisiti”. Poi la decisione di andare avanti con la procedura negoziata e l’invio di dodici inviti. A partecipare ancora una volta solamente Volotea e Ita.

I ribassi, si arriva al 41,6 per cento

A portare a casa il risultato la compagnia iberica che ha presentato il ribasso più alto pari al 41,6 per cento per le tratte Cagliari Fiumicino e Cagliari Linate e Olbia Fiumicino. Dove Ita aveva presentato ribassi del 12, 23 e 15 per cento. Ribassi più alti anche nelle tratte Olbia Fiumicino e Olbia Linate (40,6 per cento per Volotea sulle due rotte, 15 e 21 per cento Ita), e in quelle da Alghero. Nello specifico Alghero Fiumicino (ribasso del 3 per cento di Ita contro il 23,1 di Volotea) e Alghero Linate (11 per cento Ita contro il 23,1 di Volotea).

La soddisfazione della compagnia

A manifestare soddisfazione per l’esito della gara «che rappresenta un grande risultato e riconferma l’attenzione della compagnia nei confronti della Sardegna» è Carlos Munoz, presidente e fondatore di Volotea, che dopo l’aggiudicazione ha detto:«La Sardegna è da sempre territorio strategico per la crescita del nostro network: dal 2012 abbiamo trasportato più di 1,5 milioni di passeggeri a Cagliari e più di 2 milioni a Olbia. Queste sei nuove rotte rappresentano una grande opportunità di crescita».