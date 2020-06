Ponte di Genova, dopo 22 mesi passa la prima auto privata sulla nuova infrastruttura

Leggi anche Rinasce il Ponte di Genova Modello per i nuovi progetti

«Sapevano fin dall’inizio che questa sarebbe stata un’opera diversa dalle altre – ha aggiunto Salini – ma oggi quello che aziende e istituzioni sono riuscite a fare a Genova deve servire da esempio per il Paese intero».



Al di là della consegna del ponte, però, resta l’incognita della sua reale apertura al traffico dei privati, che non potrà avvenire finché non sarà sciolto il nodo del concessionario del ponte.



Questo, in teoria dovrebbe essere Autostrade per l’Italia, la quale, finora, non ha avuto alcuna revoca della concessione. Il Governo, però, potrebbe anche decidere diversamente e scegliere un concessionario diverso, ad esempio Anas. Il che aprirebbe la strada a possibili ricorsi.



A conferma dell’impasse arrivano le parole del commissario per la ricostruzione del ponte, e sindaco di Genova, Marco Bucci: «Abbiamo urgenza di sapere a chi dobbiamo consegnare il ponte e chi si dovrà occupare del collaudo finale. È un passaggio obbligato per aprire il ponte, mentre il collaudo statico e tutti gli altri collaudi li faremo noi. Se non arriveranno risposte, ho già detto che siamo pronti a risalire il Tevere in barca».



Netto anche il leader della Lega, Matteo Salvini, in visita al cantiere del nuovo ponte. «Se il governo non decide» sulle concessioni autostradali, ha affermato, «avremo un ponte con il nastro tagliato e con un’ottima panoramica sul Mar Ligure e il porto di Genova ma null’altro».