Ponte di Genova, avviati i robot per le ispezioni di sicurezza e le pulizie Sono iniziate le prove di movimentazione delle due coppie di robot ipertecnologici installate sul viadotto. Una delle macchine può scattare 25mila foto in otto ore di Raoul de Forcade

Sono iniziate le prove di movimentazione delle due coppie di robot ipertecnologici installate sul viadotto. Una delle macchine può scattare 25mila foto in otto ore

2' di lettura

Entrano in azione (anche se per ora soltanto in prova) i robot del nuovo ponte di Genova per eseguire controlli e pulizie. Quello adibito alle ispezioni scatterà 25mila foto alla struttura nell’arco di otto ore.

Webuild, l’azienda che fa capo a Pietro Salini, ha annunciato che, «con l’avvio delle prove di movimentazione», hanno iniziato ad operare «i due robot ipertecnologici impiegati per la pulizia e la sicurezza del nuovo ponte Genova San Giorgio».

Loading...

Si tratta, spiegano all’azienda, di «due coppie di macchine uniche, installate sia sul lato mare sia sul lato monte che rendono l’opera, realizzata da Webuild insieme a Fincantieri, uno dei viadotti più tecnologici in Italia».

La macchina pulirà i pannelli di cristallo del viadotto

Marco Bazzarello, responsabile delle dotazioni tecnologiche del ponte, spiega che la macchina denominata «robot wash» è destinata «alla pulizia dei pannelli di cristallo ai lati delle carreggiate e dei pannelli fotovoltaici». L’altra, denominata «robot inspection», ha il compito «di scansionare il carter inferiore del ponte per garantire sempre i livelli massimi di controllo e sicurezza».

I due robot sono entrati in funzione, con l’inizio delle prove, dopo settimane di lavorazioni e di analisi. Il robot wash tratta la parte esterna dei cristalli con delle spazzole e la parte interna sia con spazzole che con un getto d’aria a pressione. Il robot inspection, invece, è in grado di scattare 25mila fotografie nel giro di otto ore. Immagini che vengono confrontate con quelle scattate in precedenza, per verificare se ci sono anomalie sulla scocca del ponte.