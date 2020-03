Ponte di Genova, completato il tratto sul fiume Polcevera A un anno e mezzo dal crollo del Morandi, un nuovo impalcato da 100 metri scavalca il torrente di Raoul de Forcade

Nuovo e simbolico passo avanti, nonostante qualche ritardo dovuto alle piogge dei giorni scorsi, nei lavori di costruzione del nuovo viadotto autostradale di Genova che sostituirà il ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018, con 43 vittime.

È stato varato il nuovo impalcato da 100 metri che, scavalca il torrente Polcevera. Proprio il tratto di struttura che era rovinato a terra due anni fa.

L'opera, in corso di realizzazione per opera della joint venture tra Salini Impregilo e Fincantieri, supera attualmente la lunghezza complessiva di 650 metri, con 11 campate issate rispetto alle 19 che comporranno il ponte quando sarà completato.

Con il varo è stata collocata, tra la pila 9 e la pila 10, a 40 metri d’altezza, una trave d'acciaio lunga 94 metri del peso di 1.800 tonnellate. Per il sollevamento della maxi trave, trasportata da una parte all'altra del torrente, sono stati utilizzati carrelli radiocomandati (già usati per spostare le travi smontate del vecchio Morandi).

Ma è stato necessario anche intervenire nell'alveo del torrente per creare prima, e ripristinare nei giorni scorsi, in seguito ai danni occorsigli per il maltempo, un'isola artificiale che ha sostenuto i carrelli per la movimentazione dell'impalcato.

Dopo essere stata presa in carico dai carrelloni in alveo, la campata è stata traslata verso Levante e poi verso Nord, per essere poi sollevata, a circa 5 metri l'ora, dagli strand jack istallati sulle pile.