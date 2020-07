Ponte di Genova, Conte: «Decisione entro il fine settimana» Il premier: «C’è la fretta di tutto il Governo per chiudere il dossier. Dobbiamo evitare situazioni paradossali»

Ponte Morandi, Conte: assurdo, concordo con comitato vittime

Il premier: «C’è la fretta di tutto il Governo per chiudere il dossier. Dobbiamo evitare situazioni paradossali»

2' di lettura

«Io sono stato molto chiaro, ho detto che questo dossier va chiuso. Io ho già detto ai ministri più direttamente competenti che mi aspetto di chiudere ad horas o comunque a fine settimana. Dobbiamo evitare una situazione paradossale, dobbiamo chiarire questo passaggio». Si è espresso in questi termini il premier Giuseppe Conte da Madrid sul caso del Ponte di Genova, dopo l’annuncio del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli sull’affidamento della gestione, in via provvisoria, proprio ad Autostrade e, parallelamente, la decisione della Consulta sull’estromissione dell’azienda dalla gara.

La partita delle concessioni autostradali di Aspi va chiusa nel giro di qualche giorno, non oltre il fine settimana. Conte, in conferenza stampa al termine dell’incontro con il presidente del Governo spagnolo Pedro Sanchez, ha dichiarato : «Io sono stato molto chiaro: ho detto che questo dossier va chiuso. Quando lei (rivolto al cronista autore della domanda sul tema, ndr) parla di pessima figura del Governo, la invito a valutare il comportamento del Governo al termine della procedura. Ho già detto ai ministri più direttamente competenti che mi aspetto di chiudere questo dossier ad horas, comunque non oltre il fine settimana. Purtroppo la situazione è paradossale e rischia di diventare assurda: finché il concessionario è Autostrade» il Ponte di Genova «non può che essere automaticamente in concessione ad Autostrade. Ecco perché bisogna affrettarsi a chiudere, spero nel volgere di qualche giorno. E i ministri sanno che c’è la fretta di tutto il Governo e di tutta la comunità nazionale. Ho letto di una dichiarazione della portavoce del Comitato vittime del Ponte Morandi, la sottoscrivo interamente: dobbiamo evitare una situazione paradossale, assurda, chiarire questo passaggio».