Ponte Genova, cosa sappiamo a quasi un anno dal crollo

Nell’ambito delle indagini su questa modifica, la Procura di Avellino ha acquisito elementi che l’hanno indotta a verificare la possibilità che i test svolti da Aspi per “validare” i nuovi ancoraggi siano stati svolti (sul campo prova certificato dell’Aisico) creando condizioni favorevoli eccessivamente distanti da quelle di impiego reale.

La Procura di Genova ha poi acquisito gli atti di un’indagine avviata a Firenze e finita a Roma su alcuni appalti dati a un’azienda legata alla camorra, le cui opere in ferro (portali segnaletici, cavalcavia e pensiline di caselli) sono crollate più di una volta. Un testimone di giustizia aveva parlato di Rolex ricevuti da alcuni dipendenti di Aspi. Dagli atti disponibili pare emergere che la Procura di Roma avrebbe perquisito solo i più bassi in grado, trovando effettivamente gli orologi.

5. Qual è il filo che lega tutte queste indagini?

Ci sono nomi di dipendenti di Aspi e di altre società controllate dai Benetton (come la Spea) che ricorrono sempre. Nelle intercettazioni disposte dalla Procura di Roma emerge che alcuni di loro si adoperavano per nascondere problemi o minimizzare gli interventi necessari per risolverli. In alcuni passaggi pare di capire che la loro attività non fosse sgradita ai loro superiori o comunque non fosse da loro sufficientemente controllata.

Guardare i nomi è interessante anche nel caso della sentenza sulla strage del bus di Avellino. Tra i dirigenti locali condannati in primo grado, ci sono Paolo Berti e Gianni Marrone.

Berti all’epoca era direttore di tronco, cioè il massimo responsabile locale. Per il crollo del ponte Morandi lo ritroviamo indagato in qualità di direttore centrale Operations, ruolo nazionale importante e delicato al quale era stato promosso. Evidentemente senza che abbia influito in alcun modo il fatto che fosse imputato ad Avellino. Il giorno della sua condanna in questo tribunale, è stato spostato in un ruolo anch’esso importante ma più defilato: direttore Appalti e acquisti in Aeroporti di Roma, controllata da Atlantia, la stessa holding di Aspi che potrebbe entrare in Alitalia anche per fare sinergia proprio con la stessa società che gestisce gli aeroporti della capitale.

Promosso anche Marrone, che oggi dirige il tronco di Pescara ed è indagato per i sei viadotti dell’inchiesta-bis di Genova. Quello del direttore di tronco, secondo le tesi portate avanti dalla stessa Aspi nel processo di Avellino, è un ruolo di grande autonomia e importanza per la sicurezza. Marrone lo ricopre da geometra, caso piuttosto raro (per la maggior parte, i suoi pari grado sono ingegneri).

Tutto ciò non ha alcuna rilevanza penale e di certo non si può demansionare un lavoratore solo perché imputato in un processo pur grave. Ma viene qualche dubbio sulla selezione dei manager del gruppo Atlantia, che potrebbe favorire un modus operandi non molto attento alla sicurezza.

6. In che cosa si sarebbe tradotto questo modus operandi nel caso del Ponte Morandi?

Secondo le ipotesi della Procura di Genova e la relazione degli esperti della commissione ministeriale d'inchiesta sul disastro, acquisita dai pm, i controlli che venivano fatti sul viadotto non erano sufficienti per capire quale fosse il vero stato della struttura e questo non ha indotto Aspi a effettuare più controlli. Dunque, si aveva fiducia nei dati incompleti che erano a disposizione. Per esempio, i cavi annegati nel calcestruzzo (uno dei punti critici di un ponte così particolare, costruito quando la tecnologia su questo materiale era allo stato pressoché sperimentale) venivano esaminati solo a campione, per cui non si aveva contezza di quanti di essi fossero effettivamente rotti.

Maggiori dati erano arrivati dalle consulenze del Politecnico di Milano e dell'Ismes (gruppo Cesi), chieste in vista del progetto di retrofitting (montaggio di nuovi stralli) che era stato bandito pochi mesi prima del crollo.

Ma, soprattutto, poi dalla relazione della commissione ministeriale d'inchiesta emerge una tabella di calcolo relativa a questo progetto, dove si vede che la resistenza di un impalcato era stata stimata essere con un coefficiente di sicurezza inferiore a uno, valore allarmante. Tanto che, sentito dai pm, l'autore della consulenza del Politecnico di Milano, Carmelo Gentile, ha dichiarato che se ne fosse stato a conoscenza avrebbe suggerito la chiusura al traffico del viadotto.

Aspi ha confutato questa interpretazione data dalla commissione.



7. Può essere stato proprio quell'impalcato a determinare il crollo?

Secondo la commissione ministeriale, sì: tra le quattro ipotesi formulate alla fine della sua relazione, la prima in ordine di verosimiglianza è stata proprio questa.

Una parziale conferma sembra venire dall' ultimo video del crollo , ripreso da una telecamera di videosorveglianza di un'impresa: il ponte viene improvvisamente coperto da una nube bianca (verosimilmente di acqua e polvere), che però per un istante lascia intravedere i quattro stralli di una pila ancora al loro posto. Dunque, la nube di polvere dovrebbe essere stata causata dal cedimento di un elemento diverso, che potrebbe essere proprio un impalcato.

Tanto più che la commissione sottolinea che alcuni impalcati (quelli “a cassone”) erano soggetti a infiltrazioni d'acqua, che potrebbero averne compromesso il calcestruzzo. La commissione ha criticato la scarsità di manutenzione e controlli anche minuti, che avrebbero potuto far sì che si rimediasse al problema.

Un’altra conferma potrebbe venire dal fatto che le prime perizie effettuate in Svizzera potrebbero essere interpretate in modo assolutorio per gli stralli, sui quali però sembrano continuare a concentrarsi le attenzioni della Procura.



8. Perché i risultati dei calcoli non avevano allarmato nessuno in Aspi?

A questo punto, le spiegazioni possibili sono due. E non è detto che l'una escluda l'altra. La prima sta nell'organizzazione del lavoro. Parliamo di una grande azienda (Aspi) articolata in vari uffici centrali e periferici e di una sua controllata (Spea) che si è occupata della progettazione. Può essere che l'informazione si sia persa tra un anello e l'altro di questa lunga catena e il comprensibile “scaricabarile” che s'innesca in questi casi non faciliterà la ricostruzione delle responsabilità individuali.



La seconda possibile spiegazione sta nel basso profilo che, secondo la commissione ministeriale, Aspi aveva scelto sul retrofitting del Ponte Morandi: l'intervento era stato qualificato dalla società come “locale”, cioè senza toccare l'equilibrio della struttura. Una scelta che gli esperti del ministero implicitamente contestano, perché si trattava comunque di toccare gli stralli, che sono una parte strutturale. Dalla qualificazione di intervento locale derivano due importanti conseguenze:

- al termine, non sarebbe stato necessario un collaudo statico, che probabilmente avrebbe comportato la necessità di una prova di carico, facendo salire sul viadotto tanti mezzi pesanti tutti insieme, cosa che avrebbe potuto mettere in crisi la struttura facendone emergere le carenze e determinandone potenzialmente anche la chiusura al traffico);

- il progetto sarebbe stato approvato dal ministero senza coinvolgere il suo massimo organo consultivo (il Consiglio superiore dei lavori pubblici), che avrebbe potuto sollevare quelle obiezioni che gli uffici effettivamente coinvolti non hanno sollevato.

Perché questo basso profilo da parte di Aspi? Si voleva forse risparmiare sul costo dell'intervento di retrofitting (che infatti prevedeva pochi lavori strutturali in confronto a quelli visibili in superficie) e rinviare altre operazioni importanti e necessarie? L'accusa più grave dei pm potrebbe essere proprio questa e i giudici si pronunceranno con l'aiuto dei loro consulenti.

9. Che importanza ha sapere se hanno ceduto gli stralli o l’impalcato?

Potrebbe spostare le responsabilità, in più modi. È vero che carenze sono state trovate sia sugli stralli sia sull’impalcato e che su entrambi Aspi aveva il dovere di adeguata manutenzione, però su alcuni interventi c’è anche una possibile responsabilità del ministero nei controlli e nei ritardi con cui ha autorizzato i lavori di retrofitting degli stralli della pila 9, crollata.

Aspi inoltre ipotizza che la tragedia possa essere causata dalla caduta di una pesante bobina d’acciaio da un camion che stava percorrendo il viadotto. Sempre secondo queste ipotesi, la bobina avrebbe potuto far cedere l’impalcato. Per verificare, gli investigatori sono anche andati nella Repubblica Ceca a sentire l’autista del camion (rimasto ferito e choccato nel crollo), che però nega possa essere andata così.



10. Chi sono gli indagati?

Sono in tutto 74 persone e due società. È stato necessario iscrivere tanti soggetti nel registro degli indagati per dar modo a tutti i potenziali responsabili di partecipare agli incidenti probatori, resi a loro volta necessari dall’esigenza di svolgere accertamenti non ripetibili dopo l’inizio del processo (i resti del Morandi dovevano essere abbattuti ben prima, per consentire la ricostruzione).

Ecco alcuni nomi tra i più significativi.

Sul fronte di Aspi è coinvolta sia la stessa società (in base al Dlgs 231/2001 sulla responsabilità delle persone giuridiche) sia i suoi vertici operativi: l'amministratore delegato al momento del crollo, Giovanni Castellucci (ora ad solo di Atlantia) e il direttore centrale Operations Paolo Berti (passato ad Aeroporti di Roma dopo la condanna ad Avellino). Altri dirigenti di spicco dell'azienda indagati sono Michele Donferri Mitelli (direttore delle manutenzioni, ora destinato ad altro incarico), il suo predecessore Mario Bergamo (che per primo nel 2015 ritenne necessario l'intervento sul Ponte Morandi), Massimo Meliani (responsabile ponti e gallerie) e Fulvio Di Taddeo. Poi ci sono il direttore del Primo tronco (quello che ha sede a Genova), Stefano Marigliani (ora dirige il tronco di Milano), il suo sottoposto Paolo Strazzullo (responsabile del procedimento per i lavori di rinforzo del viadotto che erano stati programmati, il cosiddetto retrofitting) e il suo predecessore Riccardo Rigacci.



In orbita Aspi anche Emanuele De Angelis e Massimiliano Giacobbi, che per la Spea (società di progettazione e controlli tecnici dello stesso gruppo, che è anch’essa nell’elenco degli indagati come Aspi) hanno curato il progetto di retrofitting. Di Spea c’è anche Marco Vezil, presente in alcune intercettazioni della Procura di Roma e indagato sempre a Genova per la vicenda degli altri sei viadotti ritenuti a rischio.



Sul fronte ministeriale sono indagati i vertici della direzione generale di vigilanza sulle concessioni autostradali (Dgvca), la struttura creata nel 2012 per subentrare all'ispettorato Ivca creato per il controllo sui contratti, sulle tariffe e sui progetti: sono il direttore generale Vincenzo Cinelli e il suo predecessore Mauro Coletta (in carica sin dai tempi dell'Ivca fino all'anno scorso). Poi c'è Bruno Santoro, capo della divisione tecnico-operativa della Dgvca e membro della commissione ministeriale d'inchiesta sul crollo, dalla quale si è dovuto dimettere proprio a seguito dell'avviso di garanzia. Della Dgvca nell'elenco degli indagati ci sono anche Giovanni Proietti e Carmine Testa.

Facevano parte della commissione e ne erano presto usciti anche il dirigente Roberto Ferrazza (revocato dal ministro Danilo Toninelli) e il docente universitario Antonio Brencich (dimessosi), anch'essi indagati, ma in qualità di membri del Cta (Comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle Opere pubbliche della Liguria) che nel febbraio scorso aveva dato il primo ok al progetto di retrofitting sia pure esprimendo qualche critica e comunque senza poter effettuare accertamenti propri. Brencich già dieci anni fa criticò l'idea progettuale di Morandi affermando che gli stralli erano una soluzione superata e che comportava molti problemi di manutenzione.

Indagato anche l'altro membro esterno del Cta, Mario Servetto, e gli interni Salvatore Buonaccorso e Giuseppe Sisca.



11. Quali reati vengono ipotizzati?

Per Aspi si ipotizza la violazione delle norme antinfortunistiche, perché sul viadotto c'erano cantieri. Questo è solo apparentemente un dettaglio: in realtà può aver influito sull’uscita dell'amministratore delegato, Giovanni Castellucci dall’azienda. Infatti, tra i reati che nel modelli organizzativo di Aspi possono portare alla perdita dei requisiti di onorabilità che gli amministratori devono avere, c'è proprio l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

Per le persone fisiche si parla di disastro colposo e omicidio stradale plurimo; quest'ultimo reato è comunque nella versione con pene non alte equivalente al precedente omicidio colposo aggravato per la violazione di norme sulla circolazione stradale (in questo caso, l'articolo 14 del Codice della strada, che impone al gestore di curare manutenzione e sicurezza dell'infrastruttura), perché la legge 41/2016 ha sì introdotto pene più severe, ma solo per le più gravi tra le infrazioni commesse dagli utenti della strada (come la guida in stato di ebbrezza).



Nessuno dei reati ipotizzati fa rischiare condanne pesanti, sommando i massimi di pena previsti si possono superare i vent'anni di reclusione.



12. Che cosa ne è dell'intenzione di rivedere tutte le concessioni, annunciata dal Governo subito dopo la tragedia di Genova?

Lo sapremo forse tra qualche giorno, quando:

- sarà completato il lavoro della commissione di giuristi incaricata a marzo dal ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, di studiare il dossier;

- sarà forse meno confuso il panorama politico, che vede la nota conflittualità M5S (favorevoli alla revoca)-Lega (contrari) e l’intreccio col possibile ingresso di Atlantia in Alitalia.

Nel frattempo si può osservare che il ministero pare aver puntato tutto il dossier su presunte responsabilità di Aspi, che però devono essere accertate in giudizio (e lo saranno solo tra anni) per non rischiare ulteriori costosissimi contenziosi. Ma proprio nel giudizio il ministero è praticamente assente (se non per il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato concesso a uno dei suoi dirigenti più esposti, Roberto Ferrazza): ha rinunciato a costituirsi , cosa che avrebbe consentito di far ammettere anche propri periti ai sopralluoghi e ai test effettuati negli incidenti probatori.

Il ministero ha anche rinunciato ad aprire in modo massiccio un fronte su vari episodi avvenuti sulla rete Aspi (anche di recente) che, se approfonditi, potrebbero portare a configurare altre responsabilità della società.