Ponte Genova: incendio nel cantiere del nuovo viadotto A prendere fuoco il materiale dentro la pila 13 della nuova struttura. Intanto il Mit ha convocato con urgenza Autostrade, dopo il crollo di parte del soffitto di una galleria dell’A26 in Liguria

Il varo del quarto impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera, che sostituisce Ponte Morandi (foto Ansa)

Un grosso incendio è divampato all’interno del cantiere per il nuovo ponte di Genova. L’incendio è stato innescato con tutta probabilità dalla scintilla dentro la pila 13 della nuova struttura di un flessibile finita su scarti di polistirolo. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno avvolto l’intera pila. Al momento non si registrano feriti. I pompieri hanno usato l’autoscala per raggiungere l’origine dell’incendio, adesso sotto controllo. Via Fillak, in un primo monento chiusa al traffico per consentire le operazioni in sicurezza, è stata poi riaperta.

L’incidente causerà un ulteriore ritardo nei lavori

L’incidente causerà un ulteriore ritardo nei lavori. Nelle scorse settimane il sindaco-commissario Marco Bucci aveva già annunciato un ritardo nella fine delle operazioni di un mese e mezzo circa.

Mit convoca Autostrade dopo il crollo del tetto della galleria in A26

Intanto il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha convocato con urgenza per questa mattina, martedì 31 dicembre, Autostrade, dopo il crollo di parte del soffitto di una galleria dell’A26 Genova - Gravellona Toce in Liguria. Il tratto tra Masone e l’allacciamento con l'A10, in direzione Sud, dell'autostrada è stato riaperto poco prima dell’una della scorsa nottte. L’a.d. di Autostrade Roberto Tomasi proporrà di ampliare le esenzioni dei pedaggi per la rete autostradale ligure gestita da Aspi. «I controlli su tutti i 2mila viadotti sono praticamente conclusi», ha assicurato. «Un ulteriore episodio che lascia allibiti», è stato il commento del governatore della Liguria Giovanni Toti Toti. «Serve un piano straordinario per la messa in sicurezza, il monitoraggio e la manutenzione delle infrastrutture viarie della Liguria», ha sottolineato al termine della riunione con Aspi e il sindaco di Genova Bucci.

Milleproroghe verso la Gazzetta

Sempre in tema Autostrade, è stato firmato nella serata del 30 dicembre dal Presisidente della Repubblica il decreto Milleproroghe. Il provvedimento, che nell’ultima bozza prevede la stretta sulle concessioni autostradali, è atteso stasera in Gazzetta Ufficiale.

