Ponte di Genova: la ricostruzione giorno per giorno

15 luglio 2019 - Si innalzano le prime pile

A ponente partono i lavori per l’elevazione della prima pila del nuovo viadotto, la numero 9. Poi numero 5. A ovest iniziano le operazioni di assemblaggio del primo impalcato in acciaio e si procede con la realizzazione di diversi plinti: quelli della pila 4 e della 6. Si procede inoltre con le attività propedeutiche all'agibilità delle aree per la costruzione delle pile 8, a ponente, e 10, a levante. Proseguono a levante i lavori per il plinto della pila 11.

22 luglio 2019 - Attività su fondazioni, pile e impalcato

A levante iniziano le opere di base per la realizzazione della spalla. Continuano i lavori di elevazione del nuovo ponte: a ponente proseguono i lavori di innalzamento della pila 9, mentre si sono conclusi quelli per i plinti delle pile numero 4 e 6 e iniziano le operazioni per quelli delle pile 2 e 7 e per i pali della pila 8. Intanto a terra prosegue il montaggio della prima campata dell’impalcato. A levante si avviano le prime attività nelle aree rese libere dalle macerie del ponte Morandi. Alla sponda est del Polcevera proseguono i lavori per il plinto della pila 11 e le attività propedeutiche alla realizzazione delle sottofondazioni della pila 10.

29 luglio 2019 - Si lavora alla seconda campata di ponente

Ritmi serrati per la costruzione del nuovo viadotto. Partono l’assemblaggio della seconda campata in acciaio e i lavori per l’elevazione di una nuova pila. Dopo l'arrivo via mare delle strutture per costituire la seconda campata, prosegue il montaggio a terra dell’impalcato attraverso lavori di saldatura e bullonatura. A ovest, partono le operazioni per l'elevazione di una nuova pila, la numero 6, mentre proseguono quelle delle pile 5 e 9. Continuano i lavori sulla pila 7 e per la realizzazione dei pali della pila 8. A levante iniziano i lavori per la paratia di pali della spalla B e per le sottofondazioni della pila 10, mentre proseguono i lavori per il plinto della pila 11.