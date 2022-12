Ponte Immacolata, spesa per famiglia in crescita di 200 euro per chi si sposta in auto in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A parità di consumi, una famiglia di 4 persone che si sposta in auto in Italia per trascorrere il ponte dell’8 dicembre spende in media (tra spostamenti, alimentazione, alloggi, svaghi, ecc.) tra i 150 e i 200 euro in più rispetto allo scorso anno. Spesa che aumenta di circa 400/500 euro rispetto al 2021 se si considera per la stessa famiglia un viaggio all’estero con destinazione capitali europee. A fare i conti è il Codacons, alla luce dei rincari di questi ultimi mesi

La spesa media procapite

La spesa media procapite per l’intero ponte dell’8 dicembre è di circa 410 euro per chi sceglie città d’arte italiane. Per chi va all’estero invece la spesa procapite è di circa 800 euro, ma in questo caso pesa la voce “aerei” che fa salire sensibilmente il conto della vacanza

Loading...

Stangata più pesante per chi si sposta in auto diesel

Una stangata pesante la subisce chi si sposta con auto diesel. «Il gasolio passa da una media di 1,590 euro/litro dell’8 dicembre 2021 agli attuali 1,811 euro/litro (+13,9%)» ricorda il Codacons, che aggiunge: «Ipotizzando due pieni per gli spostamenti dell’8 dicembre, la maggiore spesa è pari a +22,1 euro ad automobilista»

I rincari al ristorante

Per mangiare al ristorante si spende in media il 6,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2021: ipotizzando una cena media per un nucleo di 4 persone, sono 8 euro in più sul conto. Su una cena in pizzeria sono 4,5 euro in più

Aumenti dell’80% sui voli nazionali

Per i voli nazionali si registrano aumenti dell’80%: «un volo Milano-Palermo (partenza 8 dicembre ritorno domenica 11) parte da 193 euro. Per andare da Roma e Venezia (stesso periodo) partendo la sera tardi e ritornando la mattina presto, si spendono 134 euro, ma se si scelgono orari più comodi le tariffe schizzano a 339 euro»