Ponte di Messina, i cinesi di CCCC: «Siamo interessati a realizzare l’opera»

Le opere in Italia

Negli ultimi anni si è consolidata l’alleanza tra Genova e Pechino, tra il porto e CCCC, per realizzare alcune delle grandi opere per lo sviluppo locale, dallo spostamento della diga davanti al porto per l’ampliamento dello stabilimento Fincantieri. Come procedono i lavori?

CCCC è sempre stata molto interessata a cooperare con l’Italia ed i Paesi della Ue nella costruzione di infrastrutture come i porti. Già nel 2017, ha fornito una soluzione di consulenza progettuale basata sul BIM (build information modeling, ndr) per il nuovo progetto del porto offshore in acque profonde a Venezia; nel 2019 ha fornito 4 gru di banchina, 14 gru a cavalletto su rotaia automatizzate e 7 attrezzature per il Cantiere per il porto di Vado a Genova, oltre a fornire ricambi e servizi di manutenzione full life cycle per il porto di Vado, facendone il primo porto italiano con terminal automatizzato. Tutti lavori che proseguono il loro corso.

CCCC ha attivato la fase due della costruzione del terminal di Vado ligure

Africa, core business

L’Europa, con i ponti Zemun in Serbia e Peljesac in Croazia, l’autostrada nord-sud in Montenegro è nel vostro radar ma, soprattutto, l’Africa, dove il core business è nei porti.

Dai tempi della costruzione del Mauritania Friendship Port negli anni ’70, CCCC è operativa in Africa da quasi 50 anni. Nell’ultimo decennio abbiamo partecipato a oltre 1.500 progetti infrastrutturali, inclusa la costruzione di oltre 7mila chilometri di strade, oltre 100 ponti e 80 porti chiave. Abbiamo voluto dare anche un contributo positivo alla conservazione della biodiversità nel continente con azioni e misure pratiche puntando, anche, dal 2018, a coltivare la professionalità di talenti africani con formazione e borse di studio.

