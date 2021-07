Ponte di Messina, il sì a un odg alla Camera rispolvera la storia infinita del progetto nato 50 anni fa

5' di lettura

Il governo si è impegnato «ad adottare le opportune iniziative» per «individuare le risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina estendendo, così, la rete dell’alta velocità fino alla Sicilia». Il ponte sullo Stretto di Messina torna alla ribalta con l’approvazione da parte del governo dell’ordine del giorno della deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo, ex ministra per le Pari opportunità nel Governo Berlusconi II e nel Governo Berlusconi III ed ex ministra dell’Ambiente del Governo Berlusconi IV. Odg poi presentato anche da Fdi e approvato.

Prestigiacomo aveva già presentato un emendamento, poi ritirato, al decreto “fondone” per chiedere risorse aggiuntive per realizzare il ponte con il Recovery. Il ponte sullo Stretto era tornato al centro del dibattito, proprio puntando sui fondi aggiuntivi del Recovery. Ma i progetti del piano impongono una precisa scadenza, il 2026. Una data che sembra lontana, ma che per la costruzioine del ponte è invece troppo vicina. Sul piano politico comunque, l’approvazione degli odg ha rappresentato un primo asse Forza Italia-Lega-Fdi sul Sud.

Prestigiacomo: «Un hub strategico del Mediterraneo»

«Il ponte sullo Stretto - sottolinea Stefania Prestigiacomo - può rappresentare una grandissima occasione di sviluppo per l’Italia e non solo per la Calabria e la Sicilia, permettendo tra l’altro di intercettare il traffico merci che, dal Canale di Suez, oggi si dirige verso Gibilterra per puntare ai porti del Nord Europa. Quando invece la Sicilia con il porto di Augusta collegato all’alta velocità potrebbe rappresentare un hub strategico del Mediterraneo e favorire lo sviluppo di quei territori, del Mezzogiorno e del Paese». Senza il ponte, sottolinea Prestigiacomo, «crolla automaticamente la convenienza logistica del sistema insulare e un simile danno produce un crollo annuale del Pil di oltre 6 miliardi di euro». Fra le altre l’opera è compresa nel programma europeo delle reti Ten-T (Trans European Network), un corridoio che collega l’Europa alla punta estrema della Sicilia.

Morelli: «Ora il governo trovi le risorse»

Soddisfatto il vice ministro alle Infrastrutture e mobilità sostenibili Alessandro Morelli: «Adesso il Governo dovrà reperire le risorse necessarie per mettere a terra il progetto». Finalmente «si chiude la stagione dell'immobilismo per passare a quella della concretezza, dando prospettive certe a un’opera strategica, non solo per le Regioni interessate, ma per l'Italia e l'Europa intera». «Un risultato importante - ha commentato la leader di Fdi Giorgia Meloni - e fondamentale per avviare la realizzazione di un’infrastruttura strategica e decisiva per il Sud e l'Italia intera».

L’idea democristiana del ponte

Quella del ponte è una storia infinita, fatta di frenate e accelerate, di rinvii e ripartenze. Una storia che viene da lontano, lunga 50 anni. Il progetto del Ponte di Messina nasce in epoca democristiana, con la legge 1158/1971, ma passa alla fase progettuale solo il 27 dicembre 1985, sotto il governo Craxi, quando viene firmata la concessione alla società pubblica Stretto di Messina Spa, per lo studio, la progettazione e la costruzione del ponte. Il primo progetto di massima arriva sette anni dopo. È il 1992 e ha un costo pari a circa 3,3 miliardi di euro. Non se ne fa nulla con i governi Prodi, D’Alema e Amato. Il progetto riparte con la legge obiettivo 2001 del governo Berlusconi II. Ma continuano gli stop and go.