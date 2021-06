Ponte Morandi, in arrivo le richieste di rinvio a giudizio: sono una sessantina

I detriti sotto sequestro

Con la richiesta di rinvio a giudizio la procura chiederà anche al giudice di decidere sui detriti del crollo, rimasti sotto sequestro dentro i capannoni dell’Amiu, la municipalizzata dei rifiuti. Il Comune vorrebbe liberare l’area per completare i lavori per il Parco della Memoria ma anche per la riqualificazione economica. Alcuni legali delle parti avevano chiesto di tenerli ancora per consentire ulteriori approfondimenti. Avevano anche chiesto un supplemento di consulenza tecnica che però è stato respinto.

Gli altri filoni

L’indagine vede coinvolti, tra gli altri, l’ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, e gli ex dirigenti Paolo Berti e Michele Donferri Mitelli. Questi stessi nomi si trovano nelle altre tre indagini nate dopo il crollo: quella sui report edulcorati sui viadotti, quello sulle barriere fonoassorbenti pericolose e quello sui falsi report sulle gallerie, quest’ultima in particolare nata dopo il crollo il 30 dicembre 2019 di parte della volta della galleria Bertè in A26.