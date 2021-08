Ponte Morandi, Boeri presenta memoriale: un luogo per coltivare ricordo e speranza

2' di lettura

Diciotto mesi per costruirlo dal dissequestro totale delle aree, uno spazio che nelle parole dell’architetto che lo ha progettato, Stefano Boeri, sarà un luogo «dove, insieme al ricordo, si coltiva la speranza e la consapevolezza della tragedia e delle sue ragioni». Lo ha raccontato così Boeri il nuovo progetto del “Memoriale 14-8-2028”, luogo della memoria che verrà costruito in ricordo delle 43 vittime del crollo di Ponte Morandi nell’area sottostante l’ex viadotto a Genova.

La fiaccolata per ricordare le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi

Questa sera, alle 21, alla vigilia del terzo anniversario del crollo del Ponte Morandi, una tripla fiaccolata ricorderà le 43 vittime del 14 agosto 2018. Le partenze da piazza Masnata, ponte di Cornigliano e Castello Foltzer per congiungersi nei pressi della passerella sul torrente Polcevera, nota come ponte delle Ratelle, che verrà intitolata “14 agosto 2018” in memoria delle vittime. Al termine i partecipanti raggiungeranno la “Radura della Memoria” dove a cura del Gast - Gruppo Arquatese Astrofili, saranno posizionati alcuni telescopi per l’osservazione della luna crescente.

La presentazione del Memoriale

Nel pomeriggio di oggi, 13 agosto. è stato presentato il memoriale nella sede del comune a Palazzo Tursi. A tre anni dal disastro domani mattina verrà posata la prima pietra per la realizzazione dell’opera, che darà il via alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il nuovo viadotto di Genova San Giorgio.Si tratta di uno spazio privato e al contempo collettivo composto tra gli altri anche da un museo, una serra e un punto di incontro che riusciranno le sponde della Valpolcevera.Il memoriale sarà costituito da quattro parti fondamentali: una zona dedicata alle famiglie delle vittime, una zona che sarà un vero e proprio museo dove troveranno spazio anche parte dei reperti alle macerie del ponte, una serra bioclimatica e poi un punto pubblico di incontro, il tutto circondato da un sistema di spazi verdi e giardini pubblici aperti al quartiere.

Bucci: a genovesi compito ricordare e ottenere risultati con governo

«No, non c’è il timore se Genova farà il suo lavoro», ha sottolineato il sindaco di Genova Marco Bucci al termine della presentazione del Memoriale 14-8-2018 “1482018” dedicato alle vittime della tragedia del Ponte Morandi, rispondendo alla domanda se c’è timore che il governo dimentichi Genova e la tragedia del viadotto Polcevera, di cui domani ricorrerà il terzo anniversario, ma alla cerimonia non presenzierà il premier Draghi « Toccherà ai genovesi, all’amministrazione e a tutti quelli che sono qui continuare non solo a ricordare ma anche darsi da fare affinché l’interlocuzione con l’amministrazione centrale sia fatta in funzione di ottenere dei risultati», ha aggiunto.