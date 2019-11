Ponte Morandi, i cda di Atlantia e Aspi sapevano del rischio crollo

All’epoca i dirigenti Aspi si trincerarono dietro varie argomentazioni per non consentire di risalire a responsabilità superiori. Lo stesso è accaduto in sede penale, negli interrogatori davanti agli inquirenti.

Si puntava evidentemente a replicare il “modello Avellino”, dove per la strage del bus precipitato dal viadotto Acqualonga dell’A16 il 28 luglio 2013 (40 morti) in primo grado il 10 gennaio scorso sono stati condannati solo i responsabili locali di Aspi (la Procura di Avellino ha presentato appello).

Ma ora i documenti sembrano offrire una lettura diversa dei fatti. Che può diventare sfavorevole allo stesso ministero.

Il ruolo del ministero

Va ricordato che alle sedute del consiglio di amministrazione di Aspi partecipa normalmente - in qualità di sindaco - un rappresentante del ministero delle Infrastrutture. Che poi dovrebbe riferire al dicastero stesso.

Finora le indagini hanno puntato a fissare soprattutto le responsabilità di Aspi e della sua capogruppo. Ma non va dimenticato che esiste anche un fronte ministeriale: tra i 73 indagati ci sono anche dipendenti del Mit.