Ponte Morandi e degrado autostrade, così Castellucci si difese davanti agli ispettori Mit

L’audizione

In ogni caso, Castellucci deve difendersi da tante accuse. Diventa quindi interessante ricordare come aveva risposto all’inizio di questa vicenda, un paio di settimane dopo il crollo del Ponte Morandi. Era fine agosto 2018 e fu convocato dalla commissione ispettiva sulla tragedia, nominata dall’allora ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.

Furono 58 minuti in cui la cortesia d’obbligo lasciò più di una volta il posto a domande incalzanti e risposte piccate. Non mancarono momenti di tensione.

Giovanni Castellucci

Castellucci: «Nessun limite di spesa per i tecnici»

Nella prima parte dell’audizione, alle domande sul crollo del Ponte Morandi e sul progetto che era in fase di attuazione per rinforzarne gli stralli, Castellucci prima chiarisce che risponderà solo in parte perché c’è già l’inchiesta giudiziaria in corso.

Poi aggiunge che non c’era alcuna esigenza di fare presto sui rinforzi al Morandi, perché nulla nei controlli che venivano svolti lasciava presagire il rischio di crollo. E rifare gli stralli era solo un’iniziativa per migliorare l’opera.

Infine, incalzato da un membro della commissione, Castellucci afferma che lui da amministratore delegato non è mai entrato nel merito tecnico dei progetti e che - soprattutto - i tecnici di Aspi (sia centrali sia sul territorio, nelle direzioni di tronco) hanno un «forte coinvolgimento» nel decidere quali interventi di manutenzione e investimento eseguire sulla rete esistente e per essi non hanno particolari limiti di spesa.

Oggi, dagli sviluppi delle inchieste eseguite dal Primo gruppo e dal Nucleo operativo metropolitano della Guardia di finanza di Genova, sappiamo che ci sono forti sospetti su almeno quattro cose.

- Inadeguatezza dei controlli (per esempio, dal 2013 - quando sono entrate in vigore le attuali norme antinfortunistiche - nessuno nella consociata Spea che eseguiva le ispezioni si calava nei cassoni degli impalcati, indicati dalla commissione ministeriale come prima tra le probabili cause del crollo del 14 agosto 2018).

- Tendenza a nascondere i difetti delle opere o a sottovalutarli, perché ci sono intercettazioni dove i giudizi da riportare nelle schede sembrano concordati a tavolino: «Adesso li riscrivete e fate Pescara a 40...perché ti ho detto il danno d’immagine è un problema di governance», «la realtà dei voti la so...che è sottostimata...la so, ma non lo so da adesso, la so da parecchio».

- Pressioni per limitare le spese sembrano emergere da vari elementi, il più significativo dei quali potrebbe essere l’intercettazione in cui il responsabile delle manutenzioni Michele Donferri Mitelli, dice: «Devo spendere il meno possibile...sono entrati i tedeschi e a te non te ne frega un cazzo, sono entrati cinesi...devo ridurre al massimo i costi...e devo essere intelligente de porta’ alla fine della concessione...lo capisci o non lo capisci?».