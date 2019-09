Ponte Morandi: falsi report, nove misure cautelari per altri viadotti di Autostrade

I successivi approfondimenti effettuati hanno fatto emergere «gravi indizi di colpevolezza in ordine ad atti pubblici redatti da pubblici ufficiali ed afferenti alle attività di controllo sui viadotti Pecetti (A26) e Paolillo (A16), reiterati anche successivamente al crollo del Ponte Morandi, per i quali sono state emesse le odierne ordinanze». In alcuni casi, sono emerse «falsificazioni e/od omissioni concordate, finalizzate ad occultare agli ispettori del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti elementi rilevanti sulla condizione dei manufatti ed il loro stato di conservazione - in occasioni di attività ispettive e nell'ambito della vigilanza ministeriale - che avrebbero comportato una verifica globale dell'opera ed altre misure precauzionali».

I viadotti Pecetti e Paolillo sono sicuri. Lo afferma in una nota Autostrade per l’Italia. La società «conferma nuovamente la sicurezza di tali opere, dove gli interventi di manutenzione sono stati conclusi diversi mesi fa». A scopo cautelativo - viene inoltre ricordato - era stata cambiata la sede dei due dipendenti oggi interessati. Inoltre «si riserva di attivare ulteriori azioni a propria tutela».