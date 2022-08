Ponte Morandi, Genova commemora il crollo di 4 anni fa sul torrente Polcevera

Casellati: Monito da non dimenticare



«Il crollo del Ponte Morandi è una metafora dolorosa delle fragilità infrastrutturali del nostro Paese, un monito che l’Italia non potrà mai dimenticare. Le 43 vittime, la sofferenza dei loro cari e i disagi degli sfollati rimarranno per sempre impressi nella nostra memoria, così come la reazione dei genovesi, la ricostruzione e la rinascita di un’intera città. Il modello Genova è un esempio virtuoso per l’intero Paese». Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati.



Cartabia: Nel processo non ci fermeremo



«In questi anni a Genova ogni 14 agosto ho respirato il vostro dolore e ho sentito crescere il vostro legittimo e bruciante bisogno di giustizia, non disgiunto dalla preoccupazione che il percorso processuale per l’accertamento dei fatti e delle responsabilità possa incepparsi. Oggi, il processo è iniziato, dopo un lavoro assai intenso portato avanti dalla Procura di Genova con “grandissimo e lodevole impegno”, come ho avuto occasione di sottolineare anche in Parlamento. Ed è un processo che si contraddistingue per la sua complessità, oltre che per le altre ragioni che mi avete indicato nella lettera». Lo scrive, in una lettera pubblicata su La Stampa, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in risposta a Egle Possetti, presidente Comitato Vittime del Morandi.

«Il ministro della Giustizia può e deve assicurare ai giudici competenti tutto il supporto necessario, in ossequio al compito che la Costituzione gli affida per “l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”. E così è stato da subito, dopo la tragedia del 14 agosto 2018: il ministero della Giustizia si è adoperato per garantire agli uffici giudiziari genovesi il personale necessario e l’assistenza tecnica e logistica, attraverso un interessamento attento e sollecito dei vertici del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, che sono in costante contatto con i colleghi genovesi» - aggiunge Cartabia.

«I numeri delle parti coinvolte, la specificità del caso, l’altissima doverosa attenzione della comunità e della stampa - italiana e internazionale - oltre alle cautele nel tempo dell’emergenza pandemica, si riflettono inevitabilmente sull’organizzazione del processo. Il ministero però continuerà a farsi carico di ogni esigenza, accanto ai responsabili degli uffici giudiziari genovesi», evidenzia Cartabia.

Toti: Verità giudiziaria primo passo riconciliazione con Stato

«Dolore per le 43 persone che non ci sono più, richiesta di giustizia che guarda il tribunale di Genova e il processo in corso che spero possa concludersi con la verità e nel più breve tempo possibile e orgoglio di andare oggi a ricordare quella giornata sotto un ponte ricostruito. Un ponte bello, con la penna di Renzo Piano e ricostruito in dei tempi diventati in qualche modo un modello per il Paese. L'impegno di questi anni della città di Genova ha ricucito un po' se non il dolore dei familiari quella ferita, quello strappo che si era consumato quando quel ponte è crollato». Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ai microfoni di ’Non stop news’ su Rtl 102.5.