Ponte Morandi, processo contro 59 imputati per il crollo del 2018 rinviato a settembre

Rimase quattro ore in bilico sul ponte

«Era giusto che partecipassi anche io, sono rimasto lontano da questa vicenda ultimamente per motivi miei però mi sentivo in dovere di essere qui oggi». Così Gianluca Ardini, uno dei superstiti della tragedia di ponte Morandi. Rimase appeso per quattro ore al suo furgone in bilico sul ponte. «Sono venuto qui per stare accanto ai parenti delle vittime» spiega a chi gli chiede se dovrà nuovamente raccontare quelle drammatiche ore in aula. Ad Ardini si è immediatamente avvicinata la mamma di Mirko Vicini, il lavoratore di Amiu morto sotto le macerie del crollo: «Lui è la nostra forza» ha detto prima di entrare in aula.

Centinaia di parti civili

Sono 180 le richieste di costituzione di parte civile presentate dal Comitato zona arancione al processo per il crollo del Ponte Morandi. «Abbiamo due tipologie di danneggiati - spiega l’avvocato Andrea Mortara - aziende e privati. Per quando riguarda le aziende si tratta di piccoli e medi imprenditori che hanno subito un drastico calo di fatturato e in alcuni casi aziende che hanno dovuto chiudere. Una situazione particolare è quella dei soggetti privati su cui lanciamo una sfida, vale a dire far entrare nel processo coloro che hanno subito un danno nella loro vita di relazione, perché hanno passato per mesi ore nel traffico o perché non potevano andare a trovare i loro famigliari a causa dell’isolamento».

A chi gli chiede se un numero molto alto di parti civili - sono circa 300 in totale quelle che proveranno a costituirsi stamani, oltre alle 330 già ammesse - non rischi di rallentare eccessivamente il processo l’avvocato risponde: «Sarà il tribunale a decidere, noi ovviamente riteniamo non si debba sacrificare il legittimo interesse di chi ha subito danni enormi per la dinamica processuale».

Toti, crollò patto fiducia Stato-cittadini

«Giustizia e verità da oggi sono più vicine e speriamo che arrivino al più presto. Lo dobbiamo ai parenti delle vittime, lo dobbiamo a Genova. Solo così potremo rinnovare il patto di fiducia tra Stato e cittadini crollato quel maledetto 14 agosto». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta via fb l’inizio del processo per il crollo del ponte Morandi. «Rappresenta un momento importante e fondamentale per tutta la nostra comunità ma soprattutto per i familiari delle vittime, che attendono risposte per la scomparsa dei loro cari da quel terribile 14 agosto del 2018. È a loro in particolare che oggi va il mio pensiero - rimarca Toti -. Noi seguiremo con attenzione e commozione tutto il processo che arriva dopo un grande lavoro dei magistrati di Genova, a cui rinnovo la mia gratitudine».