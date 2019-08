Ponte Morandi: l’economia di Genova un anno dopo dal porto alla logistica

Strade e ferrovie

Il piano straordinario delle opere e le procedure semplificate proposte da Adsp e fatte proprie dal commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, “definiscono già nel 2019 –prosegue Signorini - le condizioni per la realizzazione di una profonda riorganizzazione del sistema stradale interno al bacino portuale di Sampierdarena, che ancora oggi rappresenta il nodo viabilistico che, da San Benigno a Cornigliano, maggiormente interferisce con il traffico cittadino”.

Sono previsti, inoltre interventi sulla rete ferroviaria nella galleria, oggi inutilizzata, che collega i moli container di Calata Bettolo-Sanità col parco ferroviario del Campasso. E, in una prospettiva di più lungo periodo, ci sono la progettazione della nuova diga foranea dedicata al bacino di Sampierdarena e l'allargamento, verso mare dello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente.



I danni al porto

Per quanto attiene allo scalo, peraltro, nel secondo semestre 2018, afferma Signorini, “il traffico container ha chiuso a crescita zero rispetto al 2017, dopo che aveva segnato +5% nei primi sette mesi». Una situazione chiaramente legata al viadotto. Il trend negativo, aggiunge, «è proseguito nella prima metà del 2019: da gennaio a giugno i container hanno segnato -3% sul 2018. Però in giugno, che è stato il miglior mese di sempre per il porto, è partita la ripresa E se andasse avanti così potremmo chiudere il 2019 a +2% sul 2018”.

Le incognite

Ci sono però, ricorda Signorini, “alcune incognite. Una su tutte è rappresentata dall'impatto sul porto del cantiere per la demolizione del Morandi e per la ricostruzione del nuovo ponte. Ad esempio, il parco ferroviario del Campasso è completamente zona di cantiere. E l'area gate di Ponente del porto oggi viene utilizzata da Fincantieri per stoccare gli impalcati delle campate del nuovo ponte”. Si tratta di due delle aree su cui l'Adsp aveva in programma lavori che “subiranno ritardi e impatti perché la precedenza viene data alla costruzione del ponte”.

Tra i fondi messi sul tavolo dalla manovra Genova, comunque, ci sono anche quelli per il supporto all'intermodalità e per il ristoro delle imprese di autotrasporto danneggiate dagli effetti sulla viabilità del crollo. “Abbiamo acquisito - dice Signorini - 892mila domande (corrispondenti più o meno ad altrettanti viaggi, ndr) da 640 imprese». Quelle ammesse sono 625mila e l'operazione «sarà replicata per il biennio 2019-2020”.



Le aziende colpite

Da quanto risulta dalla relazione inviata alla presidenza del consiglio, dal commissario delegato per l'emergenza, Giovanni Toti, sono 2.058 le aziende (in zona rossa/arancione, verde e in altre zone limitrofe, che hanno segnalato alle istituzioni di aver subito danni (ai sensi del dl 109/2018, poi convertito nella legge 130/2018) per il collasso del Morandi. E l'ammontare complessivo degli importi per quei danni è di 359,1 milioni di euro.

La condizione da ottemperare per i rimborsi, prevista dall'articolo 4 del dl 109, è però che l'azienda abbia subito un decremento del fatturato, mentre la maggior parte delle imprese, in particolare delle 1.385 situate nelle zone rossa e verde, ha prevalentemente segnalato un maggior incremento di costi e di altre oneri aggiuntivi e per il personale. Alla fine quindi, sono solo 400 circa le aziende delle zone rossa e verde che potranno accedere, impegnandoli interamente, ai 10 milioni di fondi disponibili (attualmente sono stati già erogati circa 3 milioni).