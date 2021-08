Ponte Morandi, l’inchiesta e le questioni aperte a tre anni dal crollo

Le concessioni

Con il nuovo ponte operativo, si è avviata verso una soluzione anche la questione delle concessioni di Autostrade per l'Italia, dopo un lungo duello partito il immediatamente dopo crollo, quando il Governo di allora ha invocato la revoca delle concessioni in capo alla società, che fino al 2038 ha un contratto per la gestione della maggior parte della rete Italia, compreso lo snodo che passa per Genova.

A fine maggio il gruppo Atlantia ha dato il via libera alla cessione del proprio 88% di Aspi a un consorzio guidato da Cassa depositi e prestiti (51%), Blackstone (24,5%) e Macquarie (24,5%). Il prezzo stabilito per la totalità di Aspi è di 9,3 miliardi.

Il fronte giudiziario

Sul fronte giudiziario, invece, a giugno di quest’anno la procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio di 59 persone per il crollo del Morandi. I pm contestano ad alcuni anche la colpa cosciente. Il 15 ottobre, come si è visto, inizierà l’udienza preliminare. Le accuse, a vario titolo, sono omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, attentato alla sicurezza dei trasporti, crollo doloso, omissione d'atto d'ufficio, e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sul lavoro.

Rispetto agli indagati iniziali, 10 sono le posizioni stralciate in attesa di ulteriori approfondimenti (si tratta comunque di figure marginali), mentre tre indagati sono morti prima della chiusura delle indagini. è stato chiesto il giudizio anche per le società Aspi e Spea, la controllata che aveva il compito di eseguire le manutenzioni.

Per i pm ci fu «immobilismo» e «consapevolezza dei rischi». E tra i rinviati a giudizio figurano, come previsto, gli ex vertici ed ex dirigenti di Aspi. I pubblici ministeri hanno chiesto il processo, tra gli altri, per l’ex ad della società, Giovanni Castellucci, per il manager Paolo Berti e per l’ex direttore delle manutenzioni, Michele Donferri Mitelli, nonché per l’ex ad di Spea, Antonino Galatà.