Ponte Morandi, Mattarella: «Fare giustizia, il tempo non attenua le responsabilità»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

“Il crollo del Ponte Morandi a Genova ha rappresentato un drammatico appello alle responsabilità di quanti sono incaricati di attendere ad un pubblico servizio, sia di coloro che provvedono, sul terreno, alla erogazione agli utenti, sia di chi deve provvedere alla verifica delle indispensabili condizioni di sicurezza”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione dei 5 anni dal crollo Ponte Morandi. Ed anche la premier Giorgia Meloni ha inviato il suo messaggio: “La verità emerga con chiarezza, imperdonabile se la tragedia restasse impunita». Oggi a Genova si sta svolgendo la cerimonia in memoria delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018. Alla cerimonia partecipano diverse autorità tra cui il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il sindaco di Genova Marco Bucci.



Il capo dello Stato: mobilità in sicurezza ineludibile diritto

“Un patrimonio la cui manutenzione e miglioramento sono responsabilità indeclinabili. La garanzia di mobilità in sicurezza è un ineludibile diritto dei cittadini. Il trascorrere del tempo - sottolinea - non attenua il peso delle responsabilità per quanto accaduto. Ed è responsabilità fare giustizia, completando l’iter processuale, con l’accertamento definitivo delle circostanze, delle colpe, delle disfunzioni, delle omissioni”. “Nel quinto anniversario del crollo - prosegue il Capo dello Stato - con il suo tragico bilancio di vite umane annientate, con la profonda ferita inferta alla Città di Genova e alle coscienze di tutti gli italiani, la Repubblica rinnova e rafforza i sentimenti di vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime e a quanti hanno visto sconvolgere la propria esistenza da una catastrofe tanto grave quanto inaccettabile. Una vicenda - sollecita - che interpella la coscienza di tutto il Paese, nel rapporto con l’imponente patrimonio di infrastrutture realizzato nel dopoguerra e che ha accompagnato la modernizzazione dell’Italia”. Mattarella ricorda infine come “con il sostegno del Paese intero, Genova ha saputo mettere in campo una grande reazione civile, che è divenuta, forza ricostruttiva. Il nuovo Ponte San Giorgio ha saputo essere un simbolo di ripartenza e di efficace collaborazione tra istituzioni ed espressioni della società. Un risultato importante - conclude - che dimostra ancora una volta come l’Italia sappia affrontare le sfide più difficili dando il meglio di sé nell’unità”.

Loading...

Meloni: la verità emerga con chiarezza

“Il processo sul crollo del Morandi è ancora in corso. La giustizia sta lavorando e noi, come tutti gli italiani, confidiamo nel lavoro dei magistrati. Il nostro augurio è che la verità possa emergere con tutta la sua chiarezza e che i responsabili di quel disastro siano acclarati e accertati”. Questo l’auspicio espresso dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio nel quinto anniversario del crollo del Ponte Morandi. “Perché - aggiunge - sarebbe davvero imperdonabile che questa tragedia nazionale possa rimanere impunita”.

«Rabbia e sete giustizia sentimenti sacrosanti»

“Sono tante le domande poste da quella tragedia che sono ancora rimaste senza risposta. La rabbia, il dolore, la sete di giustizia dei familiari delle vittime sono sentimenti sacrosanti e che meritano tutto il nostro rispetto”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel quinto anniversario del crollo del Ponte Morandi. La premier ha rinnovato le scuse dello Stato ai familiari delle vittime ed espresso l’auspicio che “la verità possa emergere con tutta la sua chiarezza”.

Salvini: è stata tra le più grandi tragedie della nostra storia recente

“Il 14 agosto di cinque anni fa l'Italia si fermò e tutti lo ricordiamo ancora con sconcerto, tristezza e commozione. Il crollo del Ponte Morandi è una delle più grandi tragedie della nostra storia recente: 43 vittime, centinaia di sfollati, una comunità atterrita”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che aggiunge: “Questa mattina sarò a Genova insieme alla famiglie, per commemorare chi non c'è più e per ricordare il grande sforzo che, dopo il disastro, unì tutte le forze del Paese per ricostruire a tempo record il ponte, superando divisioni, lentezze e ostacoli burocratici”. “Una straordinaria opera infrastrutturale che dimostrò la capacità di reazione dei genovesi e di tutto il Paese, l'ingegno italiano e le sue potenzialità di rinascita”, conclude.