Ponte Morandi, il reparto mai nato per controllare le grandi opere

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Una norma che risale a 56 anni fa, che non è mai stata attuata. È quanto emerge da una delle deposizioni durante il processo per il crollo del ponte Morandi di Genova. A sollevare il caso sono state le parole di Emanuele Renzi, dirigente di Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. «Non è stato costituito un apposito reparto presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici con il compito di seguire il comportamento nel tempo dei grandi manufatti» ha detto Renzi.

Il riferimento è ad una circolare del ministero dei Lavori pubblici risalente al 1967. Oltre a Renzi è stato sentito anche Massimo Sessa, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sono stati sentiti in merito alla vigilanza da parte del Consiglio rispetto a grandi opere come appunto il ponte di Genova crollato il 14 agosto del 2018 con 43 vittime.

Loading...

La circolare del ’67 dispone «per tutti i grandi manufatti, opere d’arte importanti, ponti e viadotti di rilevante altezza, strutture di notevole luce libera o comunque fuori del normale per speciali circostanze di luogo e di impiego, uno speciale controllo a cura del ministero dei Lavori Pubblici». Inoltre, per le opere già eseguite e per quelle «da lungo tempo in esercizio verrà costituito un apposito reparto presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici con il compito di seguire il comportamento nel tempo di tali grandi manufatti».

Indicazioni rimaste lettera morta, emerse durante il processo per la tragedia di quasi cinque anni fa. Dopo il crollo del ponte Morandi, come hanno ricordato contestualmente i testimoni, sono state elaborate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici le nuove Linee guida Guida sui ponti esistenti, un documento che interviene sulla frequenza delle ispezioni, sulla programmazione degli interventi e sulle eventuali limitazioni del traffico e sulla prevenzione dei rischi.

Nel mese di luglio, dal 17 al 19, il processo per il crollo del ponte Morandi si trasferirà a Roma su decisione del presidente del collegio Paolo Lepri per poter sentire come testimone l’ingegnere Francesco Pisani, allievo di Riccardo Morandi e incaricato, nel 2010 da Aspi di progettare i lavori alla pila 9, quella poi crollata. Il progetto in realtà non fu mai realizzato. La trasferta è risultata necessaria per le condizioni di salute e l’età avanzata di Pisani. Le udienze verranno celebrate nell’aula bunker di Rebibbia.