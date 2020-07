Ponte Morandi, slitta il deposito della perizia sul crollo

Secondo la Guardia di finanza di Genova, il gruppo avrebbe «edulcorato» le relazioni sullo stato dei viadotti controllati. Per l’accusa, in certi casi, i report erano quasi «routinari» e quindi non corrispondenti alla realtà.La circostanza era emersa duranti gli interrogatori dei testimoni nel fascicolo principale sul Morandi. In particolare i tecnici di Spea avevano raccontato agli inquirenti che i report «talvolta erano stati cambiati dopo le riunioni con il supervisore», mentre in altri casi era stato lo stesso manager «a modificarli senza consultarsi con gli altri».