Ponte sullo Stretto, aumento di capitale di 370 milioni: al Mef il 55% delle quote

Con altri 370 milioni di euro di capitale sociale, l’operazione Ponte sullo Stretto, caldeggiata dal ministro e vicepremier Salvini, aggiunge un altra tessera al puzzle. La decisione è stata presa ieri dall’assemblea straordinaria della società Stretto di Messina Spa che «ha approvato all'unanimità - annuncia una nota - la proposta formulata lo scorso 31 ottobre dal Consiglio di Amministrazione della Società, illustrata dall'Amministratore delegato Pietro Ciucci, di procedere ad un aumento di capitale di Stretto di Messina riservato al Ministero dell'economia e delle finanze, per complessivi 370 milioni di euro». La formalizzazione avverrà nei prossimi giorni e comunque entro il 18 dicembre prossimo.

La novità ha due risvolti importanti: innanzitutto raddoppia il capitale iniziale fissato dal decreto Ponte di marzo scorso portandolo a quota 672,5 milioni. Si tratta delle provviste per la gestione dell’intera macchina della società, compresa quella delle assunzioni di personale. Ma così come stabilito dalle norme, l’aumento di capitale ridisegna anche l’assetto societario affidando la maggioranza nelle mani del ministero di via XX Settembre. Al Mef sarà assegnato il 55,16%, ad Anas il 36,70%, a Rete ferroviaria italiana il 5,83%, mentre a Regione Siciliana e Regione Calabria rispettivamente l’1,16%.

«Sotto l'aspetto finanziario – ha commentato l'ad della società Pietro Ciucci – è un ulteriore passo avanti che offre una crescente concretezza al progetto. La Società è fortemente impegnata nel rispetto degli obiettivi indicati dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, dal governo e fissati per legge. Con l'operazione il Ministero dell'economia e delle finanze assume il ruolo di primo azionista, con una compagine azionaria che prevede la partecipazione fondamentale delle Regioni Sicilia e Calabria e di Anas ed Rfi». Ma il passaggio che tutti attendono è quello legato all’esame del progetto esecutivo, non ancora avviato. Le caratteristiche del nuovo Ponte non sono ancora state rivelate.