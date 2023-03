Ponte stretto, decreto va in Gazzetta. Cantieri a giugno 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il decreto sul ponte dello stretto è stato firmato dal Capo dello Stato e va in Gazzetta ufficiale. Lo si apprende in ambienti di governo. Gli uffici hanno terminato gli ultimi approfondimenti, sostanzialmente confermando il testo che era stato approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 16 marzo con la formula “salvo intese”. Lo rende noto il Mit. «È una scelta storica, che apre a una infrastruttura da record mondiale e con forte connotazione green: il Ponte permetterà una drastica riduzione dell’inquinamento da Co2 e un calo sensibile degli scarichi in mare», spiega il ministero. L’obiettivo che ci siamo dati è di posare la prima pietra e aprire i cantieri entro l’estate del 2024.

Costo complessivo di 10 miliardi

«Significativo l’aspetto economico: il costo per la realizzazione del Ponte e di tutte le opere ferroviarie e stradali di accesso su entrambe le sponde è oggi stimato in 10 miliardi. Dal 2019 al 2022, il Reddito di Cittadinanza ha avuto un impatto per le casse dello Stato di 25 miliardi».

Riforma appalti per fare opere combattendo le ruberie

In Gazzetta va anche il codice appalti. «Nell’ultimo consiglio dei ministri abbiamo approvato la modifica del codice degli appalti altra grande e importante riforma attesa da tempo: la finalità è banale, fare le opere, bene, in modo accettabile combattendo le ruberie ma senza bloccare all’infinito quello che c’è da fare» ha commentato la premier Giorgia Meloni nella rubrica social ’Gli appunti di Giorgia’.