Ponte sullo Stretto di Messina

Il decreto introduce disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente, prevedendo in suo favore un regime di deroga di alcune disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016). In particolare, da un lato sono previste deroghe alla disciplina e ai limiti di determinazione dei compensi dei dirigenti, dei dipendenti e degli amministratori della società, nonché di coloro che siano chiamati a svolgere incarichi nella società pur dopo il collocamento in quiescenza e, dall’altro, è autorizzata la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

