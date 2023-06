Ponte Stretto: nominato Cda, Ciucci amministratore e Recchi presidente

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L'assemblea dei soci della società Stretto di Messina ha nominato il nuovo Cda e approvato il nuovo statuto. A guidare la spa saranno Pietro Ciucci, nuovo amministratore delegato e Giuseppe Recchi alla presidenza. Compongono il consiglio di amministrazione Eleonora Mariani, Ida Nicotra e Giacomo Francesco Saccomanno.

Prima riunione della società

È la prima riunione della società, tornata in bonis dopo la gestione liquidatoria, che si presenta totalmente rinnovata. Si tratta di una società in house, integralmente pubblica, che vedrà la partecipazione di Rfi, Anas, Regione Siciliana e Regione Calabria e per una quota non inferiore al 51% di Mef e Mit, il cui cda estremamente snello è teso a garantire maggiore efficacia, velocità decisionale e operatività. «Si tratta di un passaggio di importanza fondamentale, per realizzare dopo decenni un'opera straordinaria a livello mondiale - ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasport Matteo Salvini - . La nuova società è un mix di esperienza, novità e competenza».

Loading...

Il via dopo l’approvazione del decreto salva-Ponte

Le nomine erano nell’aria già da qualche settimana, dopo che il Parlamento alla fine del mese scorso aveva varato il decreto salva-Ponte (n.35 del 31 marzo 2023). Il provvedimento prevede il ripristino della Società dello Stretto, strappata dalla liquidazione e i contratti caducati con Eurolink e Parsons Transportation per un totale di oltre il miliardo di contenzioso. Ora con il ripescaggio dei vecchi accordi si stabilisce la rinucia a ogni rivalsa attraverso atti aggiuntivi e la prosecuzione del progetto. Questa fase, una delle più delicate nei prossimi step che attendono l’intera vicenda, sarà affidata a un Comitato scientifico.

I numeri dell’opera



Il ministero guidato da Matteo Salvini ha fornito alcuni numeri sull’opera. Si tratta di ponte sospeso il cui progetto tecnico si basa su 8.000 elaborati e prevede:una lunghezza della campata centrale di 3.300 metri e una larghezza dell'impalcato di 60,4 metri. Tra i “numeri” che hanno sollevato più di una perplessità c’è quello della cosiddetta “luce”, ovvero l’altezza del canale navigabile centrale di 65 metri per il transito di grandi navi. Qui però i pareri sono difformi: alcuni tecnici sostengono che l’altezza sia sufficiente al transito anche delle navi da crociera più imponenti, mentre altri sono dell’avviso che la “luce” prevista dal progetto è troppo bassa e creerà problemi anche per l’evoluzione delle navi nel futuro. Ma tornando ai numeri del Ponte sono sei le corsie stradali previste (3 per ciascun senso di marcia compresa la corsia di emergenza) e 2 binari ferroviari, per una capacità dell'infrastruttura pari a 6.000 veicoli/ora e 200 treni/giorno.Il ponte - prosegue la scheda tecnica del ministero delle Infrastrtutture - è stato progettato con una resistenza al sisma pari a 7,1 magnitudo della scala Richter, con un impalcato aerodinamico di “terza generazione” stabile fino ad una velocità del vento di 270 km/h.«Grande attenzione è stata posta alle opere di collegamento - spiegano da Porta Pia - nel progetto definitivo sono previsti 20,3 km di collegamenti stradali e 20,2 km di collegamenti ferroviari».