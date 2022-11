Ponte sullo Stretto, le richieste a Salvini delle regioni del Sud

Ascolta la versione audio dell'articolo

È iniziato al ministero delle Infrastrutture l’incontro tra il vicepremier e titolare del dicastero Matteo Salvini con i Presidenti di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani. Tra i temi sul tavolo la partita del Ponte sullo Stretto, infrastruttura fortemente voluta dai governatori delle regioni del Mezzogiorno.

Il pressing della Calabria

«Diamo atto a Salvini di aver posto il Ponte sullo Stretto al centro dell'agenda politica del governo - ha detto il governatore Occhiuto -. Io presiedo il governo di un regione che ha al suo interno il primo porto d'Italia, Gioia Tauro, quindi ho sotto gli occhi quanto importante stia diventando il Mediterraneo. Una infrastruttura strategica nel Mediterraneo rappresenta un modo per rendere la Calabria, la Sicilia e il Mezzogiorno l'hub dell'Europa appunto nel Mediterrano».

Ai giornalisti che chiedevano un pronostico sulla realizzazione dell’opera Occhiuto ha risposto: «C'è un governo e due presidenti di regione che vogliono farlo quindi credo che questa sarà la volta buona. Il Ponte però non esclude le altre infrastrutture». In quanto alle risorse, secondo il governatore «c’è la possibilità di chiedere all'Europa di co-finanziarlo, ci sono risorse dell’Fsc che andranno destinate all’infrastrutturazione di tutto il Paese, c’è la possibilità anche di fare un progetto di finanza, ma di questo discuteremo fra poco».

Non solo Ponte però. I governatori chiederanno al ministro di affrontare anche la questione infrastrutturale delle regioni meridionali in grave stato di arretratezza. «Noi abbiamo strade che meritano di essere finanziate - ha concluso Occhiuto - abbiamo necessità che ci sia l'Alta velocità ferroviaria e invece non c'è traccia di alcun intervento infrastrutturale strategico né nel Pnrr né nel bilancio dello Stato». In merito al progetto del Ponte, Occhiuto spinge sulla prima ipotesi, quella a campata unica «forse con qualche aggiornamento - ha dichiarato al Sole24Ore -. L’altra ipotesi, quella a tre campate, ci porterebbe via almeno 10 anni e non abbiamo tempo da perdere».

La sintonia con Schifani

In sintonia con Occhiuto è intervenuto nei giorni scorsi anche il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani: «Penso - ha detto ai microfoni di La7 - che sia la volta buona: i governi regionali siciliano e calabrese la pensano nella stesso modo, il progetto cantierabile ha ricevuto tutti i placet. La volontà politica questa volta c’è».