Ponte dello Stretto, Salvini cantiere parte in primavera 2024

«Per i lavori del Ponte sullo Stretto» la partenza è prevista per «primavera 2024, se fossi più prudente direi l’estate ma a me piacciono le sfide». Lo ribadisce il vicepremier e ministro dei trasporti Matteo Salvini intervenendo a Forum in Masseria auspicando che sul tema infrastrutture «la politica si unisca». Salvini è quindi tornato a sottolineare come il Ponte «non sarà una cattedrale nel deserto». «Anche io 15 anni fa» lo dicevo ma «ora stiamo investendo miliardi nelle infrastrutture di Sicilia e Calabria e sarà vero il contrario. Rischiamo di velocizzare il treno fino a Reggio e poi lì avere una cesura di due ore per attraversare lo Stretto».

Nasce la società Ponte Stretto, «creerà 100.000 posti»

Il Ponte sullo Stretto sarà «la più grande operazione antimafia di questi 50 anni, perché dove c’è lavoro, speranza e fiducia la mafia e la ’ndrangheta non attecchiscono» ha detto nei giorni scorsi il leader della Lega definendo il progetto di collegamento tra le due sponde di Sicilia e Calabria come «l’opera più green del secolo». A Messina, a un convegno della Cisl, il ministro per le Infrastrutture ha tagliato il nastro simbolico della società Ponte Stretto, che «creerà 100.000 posti».

Nuovo cda per la società Stretto di Messina

Proprio nelle stesse ore, l’assemblea dei soci della società Stretto di Messina, nomina il nuovo cda. Designati amministratore delegato Pietro Ciucci e presidente Giuseppe Recchi di una società in house, integralmente pubblica, che vedrà la partecipazione di Rfi, Anas, Regione Siciliana e Regione Calabria e per una quota non inferiore al 51% di Mef e Mit. In contemporanea, Rfi comunica di avere aggiudicato al consorzio composto da Webuild (capofila), Ghella, Seli Overseas e TunnelProla, la gara da oltre 1,3 miliardi di euro per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Fiumetorto-Lercara, parte integrante del nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania-Messina.

Salvini: costerà al massimo 13,5 miliardi

Il ministro ha assicurato che il ponte «costerà al massimo 13 miliardi e mezzo di euro, come indicato nel Def». Anzi, «conto che possa costare anche di meno. Ma costerà meno della metà di quanto gli italiani hanno pagato il reddito di cittadinanza, con la differenza che il reddito non lascia traccia, il ponte è invece è una infrastruttura che verrà usata da milioni di italiani, da tutti». Gran parte del denaro sarà pubblico, «ma - sottolinea Salvini - sono convinto che nei prossimi anni arriveranno tanti investimenti di privati, dall’Italia e anche dall’estero».



Salvini: per le infrastrutture spenderemo tutti i fondi Pnrr



Non solo. Sulle infrastrutture «spenderemo tutto e soprattutto bene» i fondi Pnrr, ha assicurato il vicepremier Salvini secondo cui «al Mit abbiamo 60 miliardi di questi fondi Pnrr e spenderemo per «il macro come l’alta velocità e il micro per gli appartamenti per studenti, l’asilo, nido o la caserma».