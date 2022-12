Ponte sullo Stretto, Ue: siamo disponibili a finanziare la prima fase

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Ue tende una mano al progetto del Ponte sullo stretto di Messina e si dichiara disponibile a finanziare la prima parte del progetto. “Non abbiamo discusso solo dell'inclusione” del Ponte sullo Stretto di Messina nelle Ten-T, “che c'era già, so che è molto importante per il governo italiano, abbiamo discusso dei prossimi passi e ci siamo messi a disposizione. Aspettiamo un progetto solido per finanziare la prima fase di fattibilità e poi il progetto partirà”.

Lo ha detto la commissaria Ue per i Trasporti, Adina Valean, rispondendo a una domanda sull'incontro con il vicepremier Matteo Salvini. “A parte avere una intenzione, bisogna avere una fase di preparazione e poi essere pronti per la costruzione effettiva”, ha evidenziato.

La volontà politica è quella quindi di accelerare sul progetto che collegherebbe la Sicilia con il continente via ferro e su strada. “L'obiettivo è, se tutto va come mi auguro e come l'Italia si augura, è partire con i lavori - ha aggiunto il ministro Salvini a margine del Consiglio Ue - entro due anni, unire Palermo a Berlino e ad Amsterdam è qualcosa di rilevante. Spero che non ci siano i professionisti del no, in perenne attività per bloccare queste grandi opere”, conclude. Il ministro ha poi anninciato di avere chiesto altri finanziamenti per la Tav Torin-Lione e il tunnel di base del Brennero.

Su questo ultimo fronte - recita una nota del ministero - in piena sintonia con il Ministro Wissing, Salvini ha parlato di “inspiegabili limitazioni e blocchi imposti dall'Austria” rimarcando che “le aziende e i trasportatori italiani non possono essere danneggiati ancora”.