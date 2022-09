Pontedilegno – Tonale, sci e non solo sul ghiacciaio Presena

Non è certo un caso che ben quattro specialità dei Winter Games 2024 - sci alpino, sci alpinismo, snow running e winter polo – avranno come teatro i pendii e le cime innevate di una delle località sciistiche più rinomate di Trentino e Lombardia e fra quelle più frequentate dagli appassionati della montagna, in inverno come in estate. Il “segreto” della neve a Pontedilegno-Tonale è il ghiacciaio Presena, sul quale si diramano i 100 km di piste delle quattro ski area di Adamello Ski di un comprensorio che si sviluppa fra i 1.121 e i 3.016 metri di quota ed è servito da 28 impianti di risalita. E smessi sci e tavole le proposte dell'Après Ski in musica e i servizi dei centri benessere.

