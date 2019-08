Ponti-giardino e cannoni-acqua: le folli spese di Boris Johnson nemico dell’austerity

Qualcosa non torna. Nella carriera inusuale di Johnson, però, caratterizzata da convinzioni ondivaghe e punti di vista mutevoli, forse l’unica costante è stata la tendenza a fare promesse grandiose e a impegnarsi in progetti troppo costosi.

Quando era sindaco di Londra, Johnson era stato criticato per i suoi “vanity project”, progetti inutili in alcuni casi e irrealizzabili in altri, che sono costati quasi un miliardo di sterline, 940 milioni per la precisione.

L’aeroporto sul Tamigi

Si era innamorato ad esempio dell’idea di un nuovo aeroporto su un’isola nell’estuario del Tamigi, commissionando studi di fattibilità e un progetto di Foster & Partners costati oltre 5 milioni. Altrettanta passione aveva messo nel promuovere il progetto del Garden Bridge, un ponte-giardino pedonale, costato 52 milioni e poi abbandonato dal suo successore Sadiq Khan perché «inutile».

Le «Boris bikes»

Le bici in affitto note come “Boris Bikes” sono costate 225 milioni di sterline e, al contrario delle bici parigine, non sono una fonte di reddito ma costano tuttora milioni ogni anno al Comune di Londra. Costosi ma bellissimi gli 800 autobus rossi a due piani disegnati dall’architetto Thomas Heatherwick, costati 321 milioni di sterline, mentre la teleferica da 24 milioni che unisce le due sponde del Tamigi viaggia quasi vuota.