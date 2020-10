Pool Service/Medavita (Bluegem) acquisisce Panzeri e nasce BeautyNova Con un fatturato di 90 milioni di euro sarà il terzo gruppo del settore prodotti professionali per capelli in Italia di Marika Gervasio

Si chiamerà BeautyNova la nuova realtà che nasce dall'integrazione dei gruppi Medavita e Panzeri e rappresenterà il terzo gruppo più grande nel settore dei prodotti per capelli in Italia, con un fatturato aggregato di circa 90 milioni di euro (dati 2019) - dopo Alfaparf e Davines -, una quota di export superiore al 60% del fatturato in oltre 70 paesi, e un valore di circa 14 miliardi di euro nel mondo.

L’operazione è stata portata a termine da Bluegem, fondo europeo specializzato in investimenti nel segmento consumer brands mid-market, tramite la controllata Pool Service/Medavita, che ha acquisito Panzeri Diffusion, gruppo italiano fondato nel 1999 da Ivano Panzeri con sede a Malnate (Varese) che opera nel settore della cosmetica professionale per capelli con un portafoglio di brand di proprietà tra cui z-one concept; milk_shake; no inhibition e simply zen e ricavi per 45 milioni di euro nel 2019.

Milano Global Advisors (MGA) ha assistito Panzeri DIffusion in occasione dell'acquisizione.

«In uno scenario macroeconomico mondiale dai contorni incerti pensiamo che operazioni come questa possano contribuire ad aumentare la fiducia delle imprese produttive italiane verso il futuro - dichiara Cesare Suglia, presidente di Milano Global Advisors -. L'integrazione di questi due rilevanti gruppi con la contestuale nascita di BeautyNova, permetterà al nostro Paese di avere un importante nuovo player, capace di competere al meglio nel mercato dell'haircare professionale mondiale, dal valore complessivo stimato di circa 14 miliardi di euro».

Negli ultimi tre anni di investimenti Bluegem si è concentrata nel settore beauty espandendo la presenza e il suo expertise nel settore. Nel settembre 2019 Bluegem ha acquisito il gruppo Pool Service/ Medavita nell'ottica di creare una piattaforma, nel settore della cosmetica professionale per capelli, con una logica di build-up. L'acquisizione di Panzeri Diffusion nell'ottobre 2020 segna un importante passo in direzione di consolidamento del settore, aprendo la via per sinergie operative. In particolare, Medavita potrà far leva sulla presenza del gruppo Panzeri nel mercato Usa per sviluppare la propria esperienza. Beauty Nova potrà contare su un patrimonio di oltre 12mila formulazioni di prodotto proprietarie, un dipartimento interno di R&D e un portafoglio di brand consolidati