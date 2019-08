Pop Bari, coefficienti ancora sotto i limiti. Varata la terapia d’urto

I coefficienti patrimoniali consolidati al 30 giugno 2019 si attestano al 6,22% con riferimento al CET1 ed al Tier 1 Ratio e all'8,12% per il Total Capital Ratio. Questi valori sono inferiori agli Overall Capital Requirement (OCR) ratio correnti per il gruppo, come comunicati nel 2019 da Banca d'Italia, con riferimento al Tier One (OCR pari al 9,453%) e al Total Capital Ratio (11,771%).

A fine luglio 2019 è stata perfezionata l'operazione di capital relief che determina, con riferimento al 30/06/2019, coefficienti pro-forma in aumento di circa 100 e 120 bps, rispettivamente, per il Tier 1 Ratio ed il Total Capital Ratio. Rimane stabile la posizione di liquidità, con i due indicatori LCR e NSFR attestati rispettivamente al 180% ed al 118% (limite regolamentare 100%), con un buffer di liquidità superiore a 2,0 miliardi di euro, in ulteriore crescita a 2,3 miliardi a luglio per effetto dell'operazione di capital relief.